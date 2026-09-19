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Ekonomi

Bakan Işıkhan: Gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

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Bakan Işıkhan: Gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Başlık ResmiBakan Işıkhan: Gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla hayata geçirdiğimiz düzenlemelerimizle kahraman Gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin güvenliği ve istiklali için canını ortaya koyan gazilere minnettar olduklarını ifade ederek, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla hayata geçirilen düzenlemelerle gazilerin yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Bakanlığı aracılığıyla gazilere verilen hakları da paylaşan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin güvenliği ve istiklali için canını ortaya koyan Gazilerimize her zaman minnettarız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla hayata geçirdiğimiz düzenlemelerimizle kahraman Gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum."

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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