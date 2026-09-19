Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi: Sizleri rencide edecek hiçbir girişime müsaade etmem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak yürütüyoruz. 2 yılda tüm tahriklere rağmen önemli mesafeleri aştık. Sizleri rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Kıymetli şehit yakınlarımız, muhterem gazilerimiz ve gazi yakınlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aziz İstanbul'umuzda böylesine anlamlı bir törende sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Gaziler gününde bizleri onurlandıran siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor; hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bu kıymetli merasimi düzenlemek suretiyle buluşmamıza vesile olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum.

Sözlerimin hemen başında ebed müddet devletimiz ve aziz milletimiz için, milli ve mukaddes değerlerimiz için istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle iade ediyorum. Peygamberlikten sonraki en yüce makama erişen aziz şehitlerimizin her birinin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen gazilerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor; ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab -ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Buradaki kardeşlerimin şahsında kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler gününü şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Bu önemli günün, birliğimizin, beraberliğimizin, 86 milyonun vahdet ve huvvetinin güçlenmesine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Birazdan çekeceğimiz kurallar neticesinde yeni görev yerleri belli olacak tüm kardeşlerime şimdiden üstün başarılar, hayırlı hizmetler diliyorum.

"ŞÜHEDANIN EMANETİNİ BAŞ TACI EDERİZ"

Kıymetli kardeşlerim, sevgili misafirler, öncelikle burada bir hususu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizler şehitleriyle yaşayan, şühedanın emanetini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz. Her şeyden önce şehitlerin ölmediğini, onların Allah katında nimetlerin en güzeliyle visale erdiklerini müjdeleyen bir inancın müntesipleriyiz. Bayrağımız rengini şehitlerimizin alkanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor. Milletimiz aynı şekilde şühedanın muazzez hatırasını daima kalbinde, zihninde, belleğinde yaşatıp her şartta muhafaza ediyor. Bunun için Cenab -ı Allah 'a ne kadar hamd etsek azdır. Şahsen böyle vefakar böyle yüce gönüllü bir milletin evladı olduğum için Rabbime hamd ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi: Sizleri rencide edecek hiçbir girişime müsaade etmem

Şunun da bilinmesini isterim ki bizim zaferlerimiz asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır. Bizim şahsiyetimiz şehit ve gazilerimizin mücadelesiyle güç bulmuştur. Bizim şanlı tarihimiz şehitlerimizin mezarlarından yayılan destanlarla yazılmıştır. Hicaz'dan Yemen'e, Moğaç'tan Kudüs'e, Kutul Amare'den Preveze'ye, gönül ve kültür coğrafyamızın tamamında şehit ve yakınlarımızın fedakarlıklarının asaletlerinin silinmez izleri vardır.

"TÜM BADİRELERİ BİRLİKTE GÖĞÜSLEDİK"

Tam bin yıldır onurumuzla, gururumuzla, vakarımızla bu topraklarda yaşayabilmek için mazlum ve mağdurlara umut olabilmek için nice koç yiğitleri, nice civan mertleri içimiz kan ağlayarak toprağa verdik. Ama ne olursa olsun, ümidimizi yitirmedik. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri o davayı yaşatmak için her türlü badireyi milletimizle birlikte göğüsledik. Tabi en büyük acıyı sizler yaşadınız. Evladınızı, eşinizi, anne babanızı içiniz yana yana ebediyete uğurladınız. Kimi zaman bayramlarda, kimi zaman düğünlerde, kimi zaman anneler, babalar gününde, şehitlerimizin doğum ve şehadet yıl dönümlerinde onların hasretiyle, sızısıyla, hatırasıyla baş başa kaldınız. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım sizlerin çektiği bu acıları asla tam olarak idrak edemeyiz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın gösterdikleri sabır, sahip oldukları dirayet ve taşıdıkları metanet takdirlerin en yükseğine layıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi: Sizleri rencide edecek hiçbir girişime müsaade etmem

Kıymetli kardeşlerim, devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için aynı şekilde gazilikle müşerref olan kahramanlarımız ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Şurası bir gerçek ki sizlerin fedakarlıklarıyla bizlerin sunduğu hizmetler kuşkusuz kıyas edilemez. Sizlerin ödediği bedellere bu dünyada hiçbir paha biçilemez. Fakat biz yine de imkanlarımız nispetinde sizlere en güçlü desteği vermeye özen gösteriyoruz.

"PEK ÇOK KOLAYLAŞTIRICI ADIM ATTIK"

İstihdam hakkından mali ve ekonomik muafiyetlere, eğitim ücretlerinin karşılanmasından farklı alanlardaki indirimlere pek çok sahada sizlerin hayatını kolaylaştıracak adımlar attık. 2012'de yaptığımız düzenleme ile terörle mücadele şehitlerimizin yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık. Terör mağduru sivil vatandaşlarımız ile şehitlerimizin anne ve babalarına aylık bağladık. 2013'te hayata geçirdiğimiz düzenleme ile istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malüllüğü kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, mağlul olanlara ise bir istihdam hakkı sağladık. Yine diğer kamu kurumlarındaki vazife mağlulleri ile terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına veya engelli hale gelen terör mağduru sivil vatandaşlarımıza bir istihdam hakkı sağladık. 2016'da şehit yakınlarımıza araç alımlarında özel tüketim vergisi muafiyeti getirdik.

2023'te devreye aldığımız düzenlemeyle muhalif gazilerimizin şikayetini, aylıklarının sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın asgari ücret tutarında ödenmesini temin ettik. Şehit ve gazilerimizin milletçe el üstünde tuttuğumuz evlatlarının özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim almalarının önünü açtık. Ücretsiz seyahat kartlarından %50 indirimli doğalgaz kullanımı ve uçak biletlerine kadar burada tek tek sayamayacağımız nice uygulamayı hayata geçirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi: Sizleri rencide edecek hiçbir girişime müsaade etmem

Tüm bunları yaparken aynı zamanda şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleriyle sık sık bir araya gelmeyi, onlarla hasbihal etmeyi, talep ve ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden dinlemeyi asla ihmal etmedik. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaret gerçekleştirdik. Biliyorsunuz son olarak Ağustos ayında şehit aileleri ve gazilerimizin haklarını genişleten yasa teklifimiz meclisimiz tarafından kabul edildi. Bu yeni kanunla yine birçok alanda çok önemli düzenlemeleri, kolaylıkları ve destekleri sizlerin istifadesine sunduk. Vatanımız için bedel ödemiş kardeşlerimizin çok farklı alanlarda, çok geniş bir yelpazede bizden taleplerini hamdolsun karşılamış olduk. Önem verdiğimiz bir diğer alan atamalardı. 1995'den 2002 'ye kadar sadece 6.315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamu kurumlarımıza atanmıştı. Bugün çekeceğimiz kurallarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek, böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53.179 'a yükselteceğiz.

Az sonra atamalarını gerçekleştireceğimiz her bir kardeşimize yeni görevlerinde başarılar diliyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şunu da tüm samimiyetimle ifade ediyorum. İnanın bu hizmetleri özetlerken bile büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Çünkü bizler zaten bu makamlarda sizlere hizmet etmek için, sizlerin sorunlarını gidermek için bulunuyoruz. Ne yaparsak yapalım şehit ve gazilerimizin haklarını asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimizi bizler zaten biliyoruz. Ama yine de elimizden geldiğince şükran ve minnet borcumuzu bir nebze de olsa naçizane ödemeye çalışıyoruz. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şahat edebilmeyi, şehit ve gazilerimizin emanetine dört elle sahip çıkabilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız iki yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeleri katettik. Özellikle son altı ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere, çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin ok stratejik katkıları oldu. Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde hamdolsun boşa düştü. Aynı şekilde kısa süre önce komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık..

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi: Sizleri rencide edecek hiçbir girişime müsaade etmem

Orada da terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden uhulet ve suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. Biz de Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği, katkıyı veriyoruz. Yine bu dönemde gazi meclisimizde 467 oy gibi tarihi bir mutabakatla kabul edilip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.

"SİZLERİ İNCİTECEK HİÇBİR ŞEYE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Şunu bir kez daha altını çizerek sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. "