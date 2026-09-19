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ABD'den Türkiye açıklaması! "Kendi çıkarlarına uygun olanı yapabilir"

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ABD'den Türkiye açıklaması!
Başlık ResmiABDden Türkiye açıklaması! Kendi çıkarlarına uygun olanı yapabilir

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin ABD'den yeni açıklama geldi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, üç ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda savunma anlaşmaları yapabileceğini belirterek, Washington'ın Mekke Anlaşması'ndan endişe duymadığını söyledi.

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Washington'ın yeniden radarına girdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, The Media Line'a verdiği röportajda üç ülkenin oluşturduğu savunma mekanizmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın egemen ülkeler olduğunun altını çizen Huckabee, Washington'ın anlaşmayı bir tehdit olarak görmediği mesajını verdi.

ABDden Türkiye açıklaması! Kendi çıkarlarına uygun olanı yapabilir
Başlık ResmiABDden Türkiye açıklaması! Kendi çıkarlarına uygun olanı yapabilir

"KENDİ ÇIKARLARINA UYGUN ANLAŞMALARI YAPABİLİRLER"

Huckabee'ye, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu ortak savunma mekanizmasının Washington tarafından nasıl karşılandığı soruldu.

Huckabe, "Bunların egemen ülkeler olduğu gerçeğine saygı duymak gerekir. Kendi çıkarlarına en uygun olduğunu düşündükleri anlaşmaları yapabilirler." şeklinde cevap verdi.

ABDden Türkiye açıklaması! Kendi çıkarlarına uygun olanı yapabilir
Başlık ResmiABDden Türkiye açıklaması! Kendi çıkarlarına uygun olanı yapabilir

TÜRKİYE'YE SALDIRI AÇIKLAMASI

ABD'li Büyükelçi, anlaşmanın İsrail'e karşı kurulmuş bir yapı olduğu görüşüne ise katılmadı.

Huckabee, Türkiye'yi de doğrudan anarak şunları söyledi:

"İsrail tarafından tehdit edilmiyorlar. İsrail'in Türkiye'ye, Suudi Arabistan'a veya Pakistan'a saldırma gibi bir niyeti yok. Dolayısıyla mesele bu olamaz. ABD'nin de bu ülkelere girme gibi bir amacı yok."

Huckabee, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın anlaşmayı kendi ulusal çıkarları doğrultusunda yaptıkları değerlendirmesinde bulunarak, "Dolayısıyla hangi anlaşmayı yapıyorlarsa, bunun kendi çıkarları için en iyisi olduğuna açıkça inanıyorlar" diye konuştu.

ABD'den Türkiye açıklaması! "Kendi çıkarlarına uygun olanı yapabilir"
Başlık ResmiABD'den Türkiye açıklaması! "Kendi çıkarlarına uygun olanı yapabilir"

WASHINGTON'IN TAVRINI AÇIKLADI

Huckabee'nin açıklamalarındaki en önemli mesajlardan biri de Washington'ın Mekke Anlaşması'na yaklaşımı oldu.

ABD'li Büyükelçi, anlaşmanın Husiler veya diğer silahlı gruplardan kaynaklanan tehditlere karşı koruma amacı taşıyor olabileceğine işaret ettikten sonra Washington'daki havayı şöyle aktardı:

"Washington'da 'Aman Tanrım, bu çok korkunç bir şey' şeklinde büyük bir kaygı olduğunu düşünmüyorum. Kimsenin bunu bu şekilde gördüğünü sanmıyorum."

ANLAŞMANIN ARKASINDAKİ TEHDİTLERE İŞARET ETTİ

Huckabee, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak savunma mekanizmasına neden ihtiyaç duymuş olabileceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Üç ülkenin İran'ın bölgedeki hedeflerinden kaynaklanan tehditlere karşı kaygıları bulunduğunu savunan ABD'li Büyükelçi, anlaşmanın Husiler veya diğer silahlı gruplara karşı korunma amacı taşıyor olabileceğini öne sürdü.

İRAN İÇİN "47,5 YILIN EN ZAYIF NOKTASI" ÇIKIŞI

Huckabee, röportajda İran'daki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Tahran'ın askeri ve ekonomik açıdan zayıfladığını savunan ABD'li Büyükelçi, "İran 47 buçuk yılın en zayıf noktasında. Askeri açıdan daha zayıflar, ekonomik açıdan daha zayıflar ve her geçen ay daha da zayıflıyorlar" dedi.

İran'da rejim değişikliği ihtimaline de değinen Huckabee, "Rejim değişikliğine yol açacak mı? Yalnızca umut edebiliriz" diye konuştu.

"YENİ BİR AYAKLANMA GÖRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Huckabee, İran'da yeni bir halk hareketinin yaşanabileceğini de öne sürdü. İran halkının mevcut durumda silahsız olmasının yönetim karşısında önemli bir engel olduğunu savunan Büyükelçi, şu ifadeleri kullandı:

"Bir noktada başka bir ayaklanma göreceğimize inanıyorum. Belki de halkın daha iyi hazırlanabileceği, silahlanabileceği ve inanılmaz derecede daha da zayıflamış bir İran hükümetine karşı gerçekten direnebileceği bir yol olacaktır."

HİZBULLAH İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Lübnan'daki gelişmeleri de değerlendiren Huckabee, Lübnan ordusunun ülkenin tek güvenlik gücü haline gelmesinin zaman alacağını söyledi. Hizbullah'ın yeniden yapılanmaya çalıştığını savunan Büyükelçi, İran'ın finansman ve silah desteğinin devam etmesi halinde örgütün varlığını sürdüreceğini iddia etti.

Huckabee, sürecin sonunda Lübnan ordusunun güneyde güvenliği sağlayabilecek konuma gelmesini beklediğini belirterek, "İsrailliler evlerine dönebilir, Lübnanlılar evlerinde olacak ve ortada Hizbullah diye bir şey kalmayacak" dedi.

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"UNIFIL TAMAMEN ETKİSİZDİ"

ABD'li Büyükelçi, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nü (UNIFIL) de hedef aldı:

"UNIFIL görevini tamamlayıp aradan çekilecek. Bunun gerçekleşmesi zaten çok gecikti" diyen Huckabee, BM gücü için "Tamamen etkisiz bir yapıydı" ifadesini kullandı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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