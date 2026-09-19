Icardi'ye hemen "hayır" dedi, nedenini açıkladı: Bu işe hiç bulaşmadım

Serie A temsilcisi Lazio'nun teknik patronu Gennaro Gattuso, Galatasaray'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin transferini veto etti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, merak konusu olan kararının sebebine açıklık getirdi.

Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Mauro Icardi'nin adı sık sık Lazio ile anılıyordu. İtalyan ekibinin teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun transferi veto ettiği ortaya çıktı. Gattuso'nun Arjantinli yıldızla ilgili açıklaması dikkat çekti.

Mauro Icardi, 77 gol ile "Galatasaray'ın en çok gol atan yabancı futbolcusu" oldu.

"BİZ TERCİHLERİMİZİ YAPTIK"

Serie A'da Venezia ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulunan Gattuso, Icardi transferini neden istemediğine dair, "Kalitesini kimse tartışamaz, 250 gol atmış bir oyuncu ama biz tercihlerimizi daha önce yaptık; Andrea Pinamonti ve Albert Gudmundsson dedik. Oyunculara bir kez söz verdin mi bundan geri dönemezsin, Icardi’ye olan tüm saygımla söylüyorum bunu" ifadelerini kullandı.

Gennaro Gattuso yönetimindeki Lazio, Serie A'da 4 hafta sonunda 10 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

"KULÜBEYE VEYA TRİBÜNE TRANSFERİN ANLAMI YOK"

Deneyimli teknik adam, "Bu konuyu başkanla da konuştum, bu işe hiç bulaşmak istemedim. Birileri kadro dışı kalmak zorunda kalacak ve bu hiç hoş bir durum değil; buna 'Takım içi dengeler' denir ve soyunma odasının dengesini bozacak hatalar yapamazsınız. Sonradan kulübede ya da tribünde oturtacağın adamı transfer etmenin anlamı yok; bunu ancak altyapıdan çıkardığın bir gençle yapabilirsin" sözlerini sarf etti

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ