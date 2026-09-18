Kasımpaşa, Konyaspor karşısında da serisini sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig'in altıncı haftasında karşılaştığı Konyaspor ile golsüz berabere kalarak ligde namağlup gidişatını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'u konuk etti.

EKİPLER BİRER PUAN ALDI

İstanbul'da oynanan maçta takımlar sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Bu skorla ligde yenilmezlik serisini sürdüren Kasımpaşa, 2 galibiyet ve 4 beraberlikle puanını 10'a çıkardı. Konyaspor ise puanını 4 yaptı.

BİR SONRAKİ RAKİPLER

Kasımpaşa, milli aranın ardından Süper Lig'in yedinci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor ise Başakşehir'i konuk edecek.

Kasımpaşa - Konyaspor

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

9. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Muleka'nın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Deniz Türüç, pasını Uğurcan Yazğılı'ya verdi. Uğurcan'ın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

20. dakikada Kasımpaşa, mücadeledeki ilk ciddi atağını geliştirdi. Kaleci Gianniotis'in pasında solda Jessen, kafa vuruşuyla topu karşı yarı sahaya gönderdi. Adil Demirbağ ve Benedyzcak arasındaki mücadelede iki oyuncunun da dokunamadığı meşin yuvarlağı kontrol eden Ali Yavuz Kol, uzak mesafeden kaleyi düşündü. Top direğin yanından az farkla auta çıktı.

32. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı kornerde Winck'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kasımpaşa - Konyaspor

50. dakikada Winck'in pasında savunmanın arkasına hareketlenen Benedyzcak'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta açısını kapatan kaleci Bahadır Han Göngördü meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

57. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın soldan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ