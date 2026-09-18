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'Somali Türklere vize kısıtlaması getirdi' iddiası! İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi

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'Somali Türklere vize kısıtlaması getirdi' iddiası! İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi
Başlık ResmiSomali Türklere vize kısıtlaması getirdi iddiası! İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Somali’nin Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve açıkça manipülasyon içerdiğini bildirdi.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Somali arasında seyahat eden iki ülke vatandaşları için mevcut şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Türkiye ve Somali vatandaşlarının, iki ülke arasındaki seyahatlerinde halihazırda yürürlükte bulunan karşılıklı vize rejimine tabi olduğu kaydedildi. Açıklamada, yeni bir kısıtlama veya kural değişikliğinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

TÜRKİYE-SOMALİ İLİŞKİLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, son dönemde daha da ivme kazanan Türkiye-Somali stratejik ortaklığına ve iki ülke arasındaki köklü iş birliğine dikkat çekildi. Bu ilişkileri hedef alan asılsız içeriklerin toplumu yanıltmaya yönelik kasıtlı dezenformasyon çabaları olduğu ifade edildi.

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'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyuna asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Açıklamada, bu tür konularda yalnızca ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiği belirtildi.

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