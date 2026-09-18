Amasya'da yurttan kaçıp bindikleri kamyonla Samsun'a gelen iki kız çocuğunun burada alıkonulup cinsel istismara maruz kaldığı iddia edildi. Mide bulandıran olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da kaldıkları yurttan kaçan 15 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğu, kendi istekleriyle bir kamyona binerek Samsun'a geldi. Kız çocuklarının kayıp olduğuna dair yurt görevlileri polisten yardım istedi.

KAMYONLA SAMSUN'A GELMİŞLER

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, genç kızların fasulye yüklü bir kamyonla Samsun'a geldikleri tespit edildi.

Samsun'da mide bulandıran olay: Yurttan kaçıp kamyona binen kız çocukları cinsel istismara uğradı!

CİNSEL İSTİSMARA UĞRADILAR

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucunda kız çocuklarının Samsun'da alıkonulduğunu ve cinsel istismara uğradığını tespit etti.

Samsun'da mide bulandıran olay: Yurttan kaçıp kamyona binen kız çocukları cinsel istismara uğradı!

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili M.S., A.K., M.K. ve D.U. yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 4 gündür gözaltında bulunan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "çocuğun cinsel istismarı, çocuğun alıkonulması ve hürriyeti tahdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Amasya Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAmasya