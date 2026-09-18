Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Samsun'da mide bulandıran olay: Yurttan kaçıp kamyona binen kız çocukları cinsel istismara uğradı!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Samsun'da mide bulandıran olay: Yurttan kaçıp kamyona binen kız çocukları cinsel istismara uğradı!
Başlık ResmiSamsunda mide bulandıran olay: Yurttan kaçıp kamyona binen kız çocukları cinsel istismara uğradı!

Amasya'da yurttan kaçıp bindikleri kamyonla Samsun'a gelen iki kız çocuğunun burada alıkonulup cinsel istismara maruz kaldığı iddia edildi. Mide bulandıran olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Amasya'da kaldıkları yurttan kaçan 15 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğu, kendi istekleriyle bir kamyona binerek Samsun'a geldi. Kız çocuklarının kayıp olduğuna dair yurt görevlileri polisten yardım istedi.

KAMYONLA SAMSUN'A GELMİŞLER

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, genç kızların fasulye yüklü bir kamyonla Samsun'a geldikleri tespit edildi.

Samsun'da mide bulandıran olay: Yurttan kaçıp kamyona binen kız çocukları cinsel istismara uğradı!
Başlık ResmiSamsun'da mide bulandıran olay: Yurttan kaçıp kamyona binen kız çocukları cinsel istismara uğradı!

CİNSEL İSTİSMARA UĞRADILAR

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucunda kız çocuklarının Samsun'da alıkonulduğunu ve cinsel istismara uğradığını tespit etti.

Samsun'da mide bulandıran olay: Yurttan kaçıp kamyona binen kız çocukları cinsel istismara uğradı!
Başlık ResmiSamsun'da mide bulandıran olay: Yurttan kaçıp kamyona binen kız çocukları cinsel istismara uğradı!

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili M.S., A.K., M.K. ve D.U. yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 4 gündür gözaltında bulunan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "çocuğun cinsel istismarı, çocuğun alıkonulması ve hürriyeti tahdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Amasya
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ARTIK DENİZ TÜKENMİŞTİR"
'Uçak inmez' dedikleri yerden muhalefete seslendi
PETROL KRİZİ BÜYÜYOR!
PETROL KRİZİ BÜYÜYOR!
Suudi Arabistan, Avrupa'ya petrol sağlayamayacak
'HÜKÜMET KENDİNİ KANDIRIYOR'
'HÜKÜMET KENDİNİ KANDIRIYOR'
Miçotakis'in Türkiye açıklaması Atina'yı karıştırdı
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara indirim müjdesi
UEFA ULUSLAR LİGİ HEYECANI
UEFA ULUSLAR LİGİ HEYECANI
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
2 KIZ ÇOCUĞU DEHŞETİ YAŞADI
2 KIZ ÇOCUĞU DEHŞETİ YAŞADI
Yurttan kaçıp kamyona bindiler, sonrası korkunç
500 MİLYONLUK SERVET CİNAYETİ
500 MİLYONLUK SERVET CİNAYETİ
Milyoner müteahhiti zehirleyen eski eşi ve oğlu çıktı
İŞTE OSIMHEN KARARI
İŞTE OSIMHEN KARARI
Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu açıklandı
İSTANBUL İÇİN UYARI
İSTANBUL İÇİN UYARI
AKOM tarih verdi, kuvvetli geliyor
4'LÜ MEKANİZMA GELİYOR
4'LÜ MEKANİZMA GELİYOR
Türkiye'den komşularına kritik teklif!
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
Katılımevim ve Birevim'e yatırılan paralar ne olacak?
'VEDA BİLE ETMEDEN GİTTİ'
'VEDA BİLE ETMEDEN GİTTİ'
Ludogorets'ten öğrencisi, Trabzon hocası Reis’i anlattı
BİRİ 86, DİĞERİ 66 YAŞINDA!
BİRİ 86, DİĞERİ 66 YAŞINDA!
Kocasını katletti, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
DANIŞMANINI HACKLEDİLER
DANIŞMANINI HACKLEDİLER
Mossad'dan Macron operasyonu!
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
Marsilya'ya gol şov Fransa'da manşetlerde
GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
'ÜSTÜNKÖRÜ' TAMİR ETMİŞLER
'ÜSTÜNKÖRÜ' TAMİR ETMİŞLER
KKTC'de batan gemiyle ilgili kahreden detay
"GÖZE ALAN YOL KESEBİLİR"
Bakan Çiftçi'den magandalara hodri meydan!
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
Fransa'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Üniversiteli genç kız 4. kattan düştü! Şüpheli yakını gözaltında
Üniversiteli genç kız 4. kattan düştü
Kaydet
Şanlıurfa’da korkunç olay! Bıçakladılar, ellerini bağlayıp altınlarını çaldılar
Hırsızlar ev sahibine dehşeti yaşattı
Kaydet
Kuru meyve ihracatında hedef pazar Hindistan
Kuru meyve ihracatında hedef pazar Hindistan
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.