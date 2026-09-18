Mossad'dan Macron operasyonu! Danışmanını hacklediler

Müttefiklik masalları anlatan Tel Aviv yönetimi, skandal bir siber casusluk olayına daha imza attı. Fransız Challenges dergisinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail istihbarat servisi Mossad, Fransa Cumhurbaşkanlığı (Elysee Sarayı) diplomatik ofisinin Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı Dora Cattuti’nin cep telefonunu hackledi.

Fransız Challenges dergisinin diplomatik bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Cattuti'nin telefonunun hacklendiği güvenlik kontrolü sırasında tespit edildi.

SAHTE E-POSTAYLA TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ

Cattuti'nin, Filistin yönetimi tarafından gönderildiğini düşündüğü sahte bir e-postaya cevap verdiği ve bu yolla gerçekleştirilen oltalama saldırısının hedefi olduğu ileri sürüldü.

Fransa Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmazken, Cumhurbaşkanlığının diplomatik ofisi ise hacklenme iddiasına temkinli yaklaştı. Cumhurbaşkanlığı, "hatalar içeren bu bilgiyi doğrulamadığını" bilgisini paylaştı.

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ŞUBAT AYINDA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Dora Cattuti, Fransa Cumhurbaşkanlığının diplomatik ofisinde Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı olarak şubat ayında göreve başlamıştı.

Ortaya atılan iddia, İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group'un geliştirdiği Pegasus casus yazılımı üzerinden çok sayıda kişinin telefonunun hedef alınmasıyla patlak veren "Pegasus skandalını" yeniden akıllara getirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI