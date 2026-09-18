Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Edirne'de kan donduran olay: 86 yaşındaki kocasını öldürdü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Edirne'de kan donduran olay: 86 yaşındaki kocasını öldürdü
Başlık ResmiEdirnede kan donduran olay: 86 yaşındaki kocasını öldürdü

Edirne'de evinde ölü bulunan 86 yaşındaki adamın otopsisinde darp izleri tespit edildi. İfadelerindeki çelişkiler ve şüpheli hareketleri üzerine teknik takibe alınan 66 yaşındaki kadın, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken İpsala sınırında yakalandı. Zanlı, "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan 86 yaşındaki kişinin eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

M.E.K, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki evinde 21 Ağustos'ta yatak odasında ölü bulundu. Şüpheli ölümün ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

DARP İZLERİ VE ÇELİŞKİLİ İFADE ELE VERDİ

M.E.K'nin otopsisinde darp izlerine rastlanması ve karısı M.K'nin (66) ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine soruşturma Cinayet Büro Amirliğince "eşe karşı kasten öldürme" kapsamında sürdürüldü.

Edirnede kan donduran olay: 86 yaşındaki kocasını öldürdü
Başlık ResmiEdirnede kan donduran olay: 86 yaşındaki kocasını öldürdü

YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibe aldığı kadının cep telefonunun kapatılması üzerine kaçabileceği değerlendirilerek çalışma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K'yi Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu köyünde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Keşan
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara indirim müjdesi
500 MİLYONLUK SERVET CİNAYETİ
500 MİLYONLUK SERVET CİNAYETİ
Milyoner müteahhiti zehirleyen eski eşi ve oğlu çıktı
İSTANBUL İÇİN UYARI
İSTANBUL İÇİN UYARI
AKOM tarih verdi, kuvvetli geliyor
GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
"GÖZE ALAN YOL KESEBİLİR"
Bakan Çiftçi'den magandalara hodri meydan!
'YETER Kİ BUNU YAPMASIN'
'YETER Kİ BUNU YAPMASIN'
Terim'den övgü yağdırdığı Osimhen'e önemli uyarı
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
Katılımevim ve Birevim'e yatırılan paralar ne olacak?
‘VÜCUDUNDA KIRILMADIK YER YOK’
‘VÜCUDUNDA KIRILMADIK YER YOK’
6 aylık hamile eşini döverek öldürdü
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
Klopp’un 44 kişilik kadrosunu Almanlar değerlendirdi
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
Ünlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
Marsilya'ya gol şov Fransa'da manşetlerde
'DURUM HIZLA KÖTÜLEŞİYOR'
'DURUM HIZLA KÖTÜLEŞİYOR'
Macron acil toplantı kararı aldı!
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
Şarkıyı duyunca belediye başkanına talimat verdi
POMPADA TRİLYONLUK FATURA!
POMPADA TRİLYONLUK FATURA!
Akaryakıt harcaması yüzde 76 arttı
FENERBAHÇE'DE AYRILIK YAKIN
FENERBAHÇE'DE AYRILIK YAKIN
Kulüp efsanesinin yerine sürpriz isim
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
Müge Anlı’nın eşinin görev yeri belli oldu
KURUYAN GÖL YENİDEN DOLDU
KURUYAN GÖL YENİDEN DOLDU
Geçen yıl yürüyerek geçiyorlardı, bu yıl balık bile var
286 ADRESTE 175 GÖZALTI!
286 ADRESTE 175 GÖZALTI!
13 milyar TL'lik vurgundan İsrail bağlantısı çıktı
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
Depoları doldurmak için acele etmeyin!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Saç kesimini beğenmedi, akrabalarıyla kuaförü bastı! Bıçakla dehşeti yaşattılar: 'Darbe aldığım için bayılmışım'
Saç kesimini beğenmedi, akrabalarıyla kuaförü bastı! Bıçakla dehşeti yaşattılar
Kaydet
ALES 3 başvuruları ne zaman? 2026 ALES/3 sınav tarihi
ALES 3 başvuruları ne zaman?
Kaydet
Fındık üreticisinin tercihi TMO! 1 tonda 55 bin liralık fark
Fındık üreticisinin tercihi TMO! 1 tonda 55 bin liralık fark
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.