ALES 3 başvuru tarihleri ve sınav takvimi, akademik kariyer hedefleyen adayların gündeminde yer alıyor. Yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvurularında kullanılan ALES puanı için yılın üçüncü oturumuna katılacak adaylar, başvuru sürecini ve sınav tarihini araştırıyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde 2026 ALES/3 için başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri yer alıyor.

2026 ALES/3 başvuruları, ÖSYM'nin ilan ettiği takvime göre belli oldu. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ayrıca tek günlük geç başvuru imkanı bulunurken, sınav kasım ayının sonunda uygulanacak. Adayların başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve kurumun resmi kanalları üzerinden tamamlaması gerekiyor.

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 15 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. ALES 3 için başvuruların başlamasıyla birlikte sınav ücreti, başvuru işlemleri, sınav merkezleri ve diğer ayrıntıların da ilgili kılavuzda açıklanacak. Adayların işlem yapmadan önce ÖSYM'nin yayımlayacağı güncel kılavuzu kontrol etmesi önem taşıyor.

ALES 3 başvuruları ne zaman? 2026 ALES/3 sınav tarihi

2026 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

2026 ALES/3 sınavı 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı ise başvuru ve değerlendirme süreçlerinin ardından ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak.

ALES, lisansüstü eğitim programlarına başvuracak adaylar ile akademik kariyer planlayanların takip ettiği merkezi sınavlardan biri. ÖSYM'nin 2026 takvimine göre ALES/3 sonuçları da 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.

GEÇ BAŞVURU TARİHİ

2026 ALES/3 geç başvuru tarihi 21 Ekim 2026 olarak belirlendi. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 21 Ekim günü geç başvuru işlemi yapabilecek. Geç başvuru süreci aynı gün saat 23.59'da sona erecek.

Geç başvuru hakkı yalnızca belirlenen gün içinde kullanılabildiği için adayların işlemlerini son saate bırakmaması gerekiyor.