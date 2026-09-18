Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Kulüp efsanesinin yerine sürpriz isim

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin, idari yapılanmada değişiklik hazırlığı yaptığı iddia edildi. Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in yerine düşünülen isim de belli oldu. 1988-1996 yılları arasında sarı-lacvertli formayı giyen Çetin, Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük de yapmıştı.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa edip, bir gün sonra görevine geri dönme kararı almasıyla büyük kriz yaşanırken; sezon sonunda yapılması planlanan idari yapılanma değişikliğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

OĞUZ ÇETİN'E VEDA EDİLEBİLİR

Sözcü'de yer alan habere göre; Aykut Kocaman ile birlikte çalışması için Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Oğuz Çetin'le yollar ayrılabilir. Çetin'in yerine düşünülen isim eski Futbol Direktörü Hasan Çetinkaya oldu.

Oğuz Çetin

ÇETİNKAYA'DAN RET

Belçika ekibi Westerlo'da 2'nci başkanlık görevini sürdüren Hasan Çetinkaya'nın, Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediği aktarıldı.

YENİ ADAY ERZURUMLU

Çetinkaya'nın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) 10 yıldan uzun süredir çalışan ve tüm transferlerden sorumlu Tescil İşleri Direktörü Ahmet Erzurumlu'nun da gündeme geldiği belirtildi.

Ahmet Erzurumlu

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ