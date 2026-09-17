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Spor

İki yüzlü Kanarya! Avrupa'da bileği bükülmüyor, ligde darmadağın

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İki yüzlü Kanarya! Avrupa'da bileği bükülmüyor, ligde darmadağın
Başlık Resmiİki yüzlü Kanarya! Avrupada bileği bükülmüyor, ligde darmadağın

Gençlerbirliği ve Beşiktaş’a kaybeden, son olarak Gaziantep’e de diş geçiremeyen Fenerbahçe, 5 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Avrupa’da ise 4 galibiyet ve 3 beraberlikle dikkati çekti.

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Mehmet Emin Uluç
MEHMET EMİN ULUÇ

Aynı takım, aynı hoca, aynı futbolcular… Ama ortada iki farklı takım var. Avrupa’da bileği bükülmeyen, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren, İtalyan devi Roma’yı elinden kaçıran Fenerbahçe…

Süper Lig’de Gençlerbirliği’ne yenilen, evinde Beşiktaş derbisini kaybeden, Gaziantep’e iki puan kaptıran ve sadece 5 haftada 8 puan kaybederek zirvenin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe…

Avrupa’da 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, önce Gornik ve Sturm Graz engellerini aştı, ardından Lyon’u eleyerek adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdırdı. Bu maçlarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe, Devler Ligi’ndeki ilk sınavında da Roma ile yenişemedi.

KAZANMAYI UNUTTU

Ancak Avrupa’da keyif veren F.Bahçe, ligde bir o kadar büyük hayal kırıklıklarına imza attı. Sezonun ilk haftasındaki G.Birliği yenilgisi “iş kazası” olarak değerlendirilirken, Kadıköy’deki Beşiktaş yenilgisi ağır bir darbe oldu. İsmail Kartal’ın gidip gelmesinin ardından patlama yapılması beklenen Gaziantep deplasmanında kaybedilen 2 puan ise taraftarın umutlarını tüketti.

Avrupa’da başka, Süper Lig’de bambaşka bir görüntü sergileyen takım, son 3 maçında 1 yenilgi ve 2 beraberlik alarak âdeta kazanmayı unuttu. Sadece 5 haftada 8 puan kaybederek zirvenin 6 puan gerisinde kalan Kanarya’da şampiyonluk inancı ağır bir darbe aldı.

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GOLE HASRET: NEREDESİN KEREM?

Geçen sezon 15 gol, 10 asistle takımın en skorerlerinden olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon gol sevinci yaşayamadı. Millî oyuncu, forma giydiği 10 maçta iki asist yaparken, ağları havalandırmayı başaramadı. Gol beklentisi 0.77’de, isabetli şutu 0.3’te kalan Kerem’in düşük performansı tepki çekerken Eyüp maçında yedek soyunması bekleniyor.

GREENWOOD YÖNETECEK

Gaziantep beraberliğiyle sarsılan Fenerbahçe, Eyüp maçına farklı bir kadroyla çıkacak. Mert Müldür, Kerem, Guendouzi ve Lukaku’yu kulübeye çekecek İsmail Kartal, sağ bekte Semedo en uçta Muriç’e forma vermeyi planlıyor. Kanatları Nene, Oğuz’a teslim edecek Kartal, Greenwood’u ise on numaraya çekecek.

ASENSIO MÜJDESİ

Konya karşılaşmasında sakatlanan ve Fenerbahçe’nin son 5 maçında forma giyemeyen Marco Asensio sağlığına kavuştu. Sarı lacivertliler, İspanyol yıldızın bugün takımla çalışmalara başlayacağını ve Pazar günü Eyüp maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı. Fenerbahçe, Asensio’nun yokluğundaki 5 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

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