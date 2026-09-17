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Dünya

Filistin davasındaki onurlu duruşunu 1 milyon dolarlık restle taçlandırdı: Macklemore, Sheeran ve Kraft'a meydan okudu!

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Filistin davasındaki onurlu duruşunu 1 milyon dolarlık restle taçlandırdı: Macklemore, Sheeran ve Kraft'a meydan okudu!
Başlık ResmiFilistin davasındaki onurlu duruşunu 1 milyon dolarlık restle taçlandırdı: Macklemore, Sheeran ve Krafta meydan okudu!

Macklemore, Ed Sheeran'ın ABD turnesinde attığı "Özgür Filistin" sloganı ve milyarder stadyum sahiplerinin baskısıyla kadrodan çıkarılmasını, 1 milyon dolarlık finansal ve siyasi karşı hamleye dönüştürdü. Turneden kazandığı tüm geliri Filistinli kurumlara bağışlayan rapçi, doğrudan Robert Kraft'a meydan okuyarak sahne sansürünü, Gazze'deki insan hakları ihlallerine ve acil siyasi değişim talebine dikkat çeken uluslararası bir tartışmaya taşıdı.

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Müzik endüstrisinin dev bütçeli turne mekanizmaları ile siyasi ifade özgürlüğü arasındaki gerilim, MetLife Stadyumu’nda başlayan ve milyarder stadyum patronlarının müdahalesiyle alevlenen krizle yeni bir boyuta taşındı.

ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle Ed Sheeran'ın ABD turnesinden çıkarılmasının ardından yeni bir açıklama yaptı.

Ünlü rapçi, turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık kazancın tamamını Filistinlilere destek veren altı kuruluşa bağışlayacağını duyurdu.

Filistin davasındaki onurlu duruşunu 1 milyon dolarlık restle taçlandırdı: Macklemore, Sheeran ve Krafta meydan okudu!
Başlık ResmiFilistin davasındaki onurlu duruşunu 1 milyon dolarlık restle taçlandırdı: Macklemore, Sheeran ve Krafta meydan okudu!

Gerçek adı Ben Haggerty olan Macklemore, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ed Sheeran'ın Loop Tour turnesinden elde ettiğim 1 milyon dolarlık net kazancın tamamını, doğrudan Filistin halkına destek sağlayan altı kuruluşa bağışlayacağım" ifadelerini kullandı.

MACKLEMORE’DAN KRAFT’A "FİLİSTİN" MESAJI

Macklemore ayrıca New England Patriots'ın milyarder sahibi Robert Kraft'a da bağışa aynı miktarda katkıda bulunması çağrısında bulundu.

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“Her konuda aynı fikirde olmayabiliriz. Ancak belki şu konuda hemfikir olabiliriz: Filistinlilerin hayatları korunmaya değer” diyen Macklemore, kararının kendisiyle ilgili tartışmalardan bağımsız olduğunu belirtti.

Ünlü rapçi, “Hastanelere çocuklarını kucaklarında taşıyarak gelen ve onları tedavi etmek için gerekli temel imkanlardan bile yoksun olan ebeveynleri merkeze almak istiyorum. Ayrıca her şeye rağmen bölgeye dönmeye devam eden doktorları, sağlık görevlilerini, gazetecileri ve insani yardım çalışanlarını da unutmamak gerekiyor” dedi.

Filistin davasındaki onurlu duruşunu 1 milyon dolarlık restle taçlandırdı: Macklemore, Sheeran ve Krafta meydan okudu!
Başlık ResmiFilistin davasındaki onurlu duruşunu 1 milyon dolarlık restle taçlandırdı: Macklemore, Sheeran ve Krafta meydan okudu!

ÇOCUK ÖLÜMLERİNİ HATIRLATTI

Macklemore, bir gün önce İsrail saldırısında yaralanan bir kişiye yardım etmeye çalışırken hayatını kaybeden Filistinli genç Muhammed el-Zinati'nin ölümüne de değindi.

“Çocuktu. İkisi de öldürüldü. İkisi de hayatta olmalıydı” ifadelerini kullanan Macklemore, bölgede yaşananların yalnızca insani yardımlarla çözülemeyeceğini savundu.

“Yardım tek başına bu durumu ortaya çıkaran koşulları değiştiremez. Bu, insanların neden olduğu bir adaletsizlik ve bunun acil bir siyasi değişim gerektirdiğine inanıyorum” diyen rapçi, Filistinlilerin özgür olmak için “bir gün daha beklemek zorunda kalmaması gerektiğini” söyledi.

Filistin davasındaki onurlu duruşunu 1 milyon dolarlık restle taçlandırdı: Macklemore, Sheeran ve Krafta meydan okudu!
Başlık ResmiFilistin davasındaki onurlu duruşunu 1 milyon dolarlık restle taçlandırdı: Macklemore, Sheeran ve Krafta meydan okudu!
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OLAYIN GEÇMİŞİ

Macklemore, bu ayın başında New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Ed Sheeran ile birlikte sahne aldığı konserde “Free Palestine!” (Filistin'e özgürlük) diye bağırmış ve protesto şarkısı “Hind's Hall”u seslendirmişti. Bu performansın ardından Sheeran'ın ABD turnesinden çıkarılmıştı.

Macklemore, daha önce yaptığı açıklamada, 13 yıldır arkadaşı olduğunu söylediği Sheeran'ın kendisine Robert Kraft'ın, diğer stadyum sahipleriyle birlikte Macklemore turneden çıkarılmadığı takdirde boykot uygulanması yönünde girişimde bulunduğunu söylediğini aktarmıştı.

Filistin davasındaki onurlu duruşunu 1 milyon dolarlık restle taçlandırdı: Macklemore, Sheeran ve Krafta meydan okudu!
Başlık ResmiFilistin davasındaki onurlu duruşunu 1 milyon dolarlık restle taçlandırdı: Macklemore, Sheeran ve Krafta meydan okudu!

Kraft ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, Macklemore'un turneden çıkarılması için Sheeran üzerinde baskı kurduğunu doğruladı. Kraft, rapçinin “daha geniş bir antisemitik söylem ve görüntü geçmişi” olduğunu öne sürdü.

Sheeran ise turneden çıkarılma kararının kendisi tarafından alınmadığını, kararın konser mekanları ve organizatörlere ait olduğunu belirtti.

Filistin davasındaki onurlu duruşunu 1 milyon dolarlık restle taçlandırdı: Macklemore, Sheeran ve Krafta meydan okudu!
Başlık ResmiFilistin davasındaki onurlu duruşunu 1 milyon dolarlık restle taçlandırdı: Macklemore, Sheeran ve Krafta meydan okudu!

İngiliz şarkıcı, “Ben suç ortağı değilim. Yıkıcı çatışma konusunda kişisel görüşlerim var. Bunları kamuoyu önünde paylaşmamayı seçmem, hiçbir görüşüm olmadığı anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Sheeran, sosyal medya platformundaki paylaşımında, kendi platformunu “siyasi bir forum” yerine “güvenli ve huzurlu bir alan” olarak tutmayı tercih ettiğini söyledi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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