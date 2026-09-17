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Köpeğe tekme attığı anlar tepki çekmişti: Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma

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Köpeğe tekme attığı anlar tepki çekmişti: Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma
Başlık ResmiKöpeğe tekme attığı anlar tepki çekmişti: Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma

Erzurum Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş’in bir vatandaşın köpeğine tekme attığı, korumasının ise silah çektiği iddialarına ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine adli ve idari süreç başlatıldı.

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Erzurum Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş’in ikamet ettiği sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Kaymakam Kızılgüneş’in makam aracına yürüdüğü esnada bir vatandaşın gezdirdiği köpeğe tekme attığı, hemen ardından koruma görevlisinin araçtan silah alarak olay yerine geldiği görülen kayıtlara ilişkin Erzurum Valiliği ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Köpeğe tekme attığı anlar tepki çekmişti: Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma
Başlık ResmiKöpeğe tekme attığı anlar tepki çekmişti: Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma
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İDARİ ARAŞTIRMA VE İNCELEME BAŞLATILDI

Erzurum Valiliği konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "15 Eylül 2026 tarihinde bazı yazılı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisi ile ilgili iddialara ve görüntülere yer verilmiştir.

Köpeğe tekme attığı anlar tepki çekmişti: Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma
Başlık ResmiKöpeğe tekme attığı anlar tepki çekmişti: Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma

İddia ve görüntülerin tüm yönleriyle araştırılması ve olayın gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması amacıyla Valiliğimizce idari araştırma ve inceleme başlatılmıştır" denildi.

Köpeğe tekme attığı anlar tepki çekmişti: Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma
Başlık ResmiKöpeğe tekme attığı anlar tepki çekmişti: Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da, gelişmelerle ilgili soruşturma açıldığı belirtilerek, "Kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya platformlarında, 'Palandöken Kaymakamı'nın köpeğe tekme attığı ve korumasının silah çektiği' şeklinde yer alan haberlerdeki görüntülere ilişkin olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın bütün yönleriyle ilgili 4 Eylül 2026 tarihinde soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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