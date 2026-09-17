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Teknoloji

Google'dan Türkiye'de yeni yaş kontrolü! 18 yaş altı hesaplarda bunlar kapanacak

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Google'dan Türkiye'de yeni yaş kontrolü! 18 yaş altı hesaplarda bunlar kapanacak
Başlık ResmiGoogledan Türkiyede yeni yaş kontrolü! 18 yaş altı hesaplarda bunlar kapanacak

Google, Türkiye’deki kullanıcıların 18 yaşından küçük olup olmadığını belirlemek için yaş tahmini teknolojisini kullanmaya başladı. Sistem herkesten kimlik istemeyecek, yalnızca yaşı yanlış belirlenen kullanıcılar, hesaplarındaki kısıtlamaları kaldırmak için resmi kimlik belgesi veya selfie ile doğrulama yapabilecek.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Google, çocukları ve gençleri çevrim içi risklerden korumaya yönelik yeni yaş kontrol sistemini 15 Eylül itibarıyla Türkiye’de devreye aldığını açıkladı. Önümüzdeki aylarda kademeli olarak yaygınlaştırılacak sistem, Google hesabındaki kullanıcının 18 yaşından büyük veya küçük olduğunu tahmin edecek.

Kullanıcının 18 yaşından küçük olduğu sonucuna varılırsa Google ve YouTube’daki çeşitli güvenlik ayarları otomatik olarak etkinleştirilecek.

HER KULLANICIDAN KİMLİK İSTENMEYECEK

Yeni sistem doğrudan bir kimlik doğrulama uygulaması olarak çalışmıyor. Google öncelikle kendi yaş tahmini teknolojisini kullanarak hesabın bir yetişkine mi yoksa 18 yaşından küçük bir kullanıcıya mı ait olduğunu belirlemeye çalışacak.

Google Türkiye’nin açıklamasında tahmin sırasında hangi hesap verilerinin kullanılacağı ayrıntılı biçimde belirtilmedi. Kullanıcıdan sistem devreye girer girmez kimlik belgesi yüklemesi veya kamerayla görüntü vermesi istenmeyecek.

Kimlik ve selfie seçenekleri, yalnızca sistemin kullanıcının yaşını yanlış tahmin ettiği durumlarda devreye girecek.

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18 YAŞ ALTINDAKİ HESAPLARDA BAZI ÖZELLİKLER KAPANACAK

Google tarafından 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen hesaplarda YouTube’un uyku vakti hatırlatıcıları gibi gençlere yönelik koruma özellikleri otomatik olarak açılacak.

Google Haritalar’daki Zaman Çizelgesi özelliği kapatılacak ve kullanıcının gittiği yerlerin geçmişini tutan konum kayıtları sınırlandırılacak. Google hizmetlerinde kişiselleştirilmiş reklam gösterimi de devre dışı bırakılacak.

Google Play’de ise yalnızca yetişkinlere yönelik uygulama ve içeriklere erişim engellenecek. Böylece hesapta kayıtlı doğum tarihi yetişkin olarak görünse bile yaş tahmini sistemi farklı bir sonuca ulaşırsa koruma önlemleri otomatik olarak uygulanabilecek.

YANLIŞ YAŞ TAHMİNİ KİMLİK VEYA SELFİE İLE DÜZELTİLEBİLECEK

Sistemin 18 yaşından büyük bir kullanıcıyı yanlışlıkla çocuk veya genç olarak sınıflandırması durumunda kullanıcıya itiraz seçeneği sunulacak.

Yaş doğrulaması için resmi kimlik belgesinin fotoğrafı yüklenebilecek. Alternatif olarak kullanıcının yüzünden yaş kontrolü yapılmasını sağlayan selfie seçeneği kullanılabilecek.

Bu işlem tamamlandıktan ve kullanıcının 18 yaşından büyük olduğu doğrulandıktan sonra yaşa bağlı diğer özellikler yeniden kullanılabilecek.

UYGULAMA KADEMELİ OLARAK YAYILACAK

Google’ın yaş tahmini sistemi 15 Eylül’de Türkiye’de kullanıma sunulmuş olsa da bütün hesaplarda aynı anda etkinleşmeyecek. Şirket, teknolojinin Türkiye’deki kullanıcılara önümüzdeki aylarda kademeli olarak ulaştırılacağını belirtiyor.

Bu nedenle bazı kullanıcılar yeni yaş kontrolleriyle hemen karşılaşırken bazı hesaplarda değişikliklerin görülmesi daha uzun sürebilecek.

Yeni uygulama yalnızca YouTube’u değil, aynı Google hesabıyla kullanılan Haritalar, Google Play ve reklam kişiselleştirme gibi diğer hizmetleri de kapsayacak.

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