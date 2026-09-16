Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanıyor! Saat belli oldu

Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın saat 08.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacak.

Finansal İstikrar Komitesinin (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın toplanacağı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre toplantı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilecek.

FİK, yarın saat 08.00'de finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya gelecek.

Bakanlığın paylaşımında, "FİK, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08.00'de toplanacaktır" ifadesine yer verildi.

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BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 769,72 puan azalarak tamamladı. Endeksin toplam işlem hacmi 262,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 6,38, holding endeksi yüzde 6,48 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tamamı gerilerken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 9,74 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da genele yayılan satışlar görülürken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) açıkladığı para politikası kararında. Kararın ardından verilecek mesajlar, ekonomi piyasalarını doğrudan etkileyecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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