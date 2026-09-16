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Manchester United - Brighton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, nerede izlenir? Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de bekleniyor

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Manchester United - Brighton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, nerede izlenir? Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de bekleniyor
Başlık ResmiManchester United - Brighton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, nerede izlenir?

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Manchester United ile Brightonbu akşam karşı karşıya gelecek. Old Trafford'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini, yayıncı kuruluşunu ve muhtemel kadroları araştırmaya başladı.

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Manchester United - Brighton maçı öncesinde yayın bilgileri, başlama saati ve iki takımın muhtemel kadroları gündemde. Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun da mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Peki, Manchester United - Brighton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, nerede izlenir?

MANCHESTER UNİTED - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Manchester United ile Brighton arasındaki İngiltere Lig Kupası karşılaşmasının yayın adresi S Sport Plus olacak. Manchester United - Brighton maçı şifreli canlı yayınlanacak.

Manchester United - Brighton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, nerede izlenir? Ferdi Kadıoğlu ilk 11de bekleniyor
Başlık ResmiManchester United - Brighton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, nerede izlenir? Ferdi Kadıoğlu ilk 11de bekleniyor

MANCHESTER UNİTED - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Brighton karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. 16 Eylül Çarşamba günü Manchester United - Brighton maçında hakem Farai Hallam düdük çalacak.

Manchester United - Brighton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, nerede izlenir? Ferdi Kadıoğlu ilk 11de bekleniyor
Başlık ResmiManchester United - Brighton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, nerede izlenir? Ferdi Kadıoğlu ilk 11de bekleniyor

MANCHESTER UNİTED - BRİGHTON MUHTEMEL 11

Manchester United: S. Lammens, N. Mazraoui, L. Martínez, H. Maguire, D. Dalot, P. Dorgu, A. Santos, B. Fernandes, K. Mainoo, B. Mbeumo, B. Šeško

Brighton: B. Verbruggen, Ferdi Kadıoğlu, D. Gomez, P. Groß, L. Vušković, L. Dunk, Y. Ayari, M. De Cuyper, O. Boscagli, C. Kostoulas, M. Yalcouyé

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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