ÖZEL│Marsilya’nın eski yıldızı Brandao'dan Beşiktaş maçı yorumu: Kilit oyuncu Orkun Kökçü

Marsilya’nın eski futbolcusu Brandao, 17 Eylül Perşembe günü Beşiktaş ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. Kariyerine teknik direktör olarak devam eden Brezilyalı eski santrfor, her iki takımın güçlü yönleri ve Tüpraş Stadyumu’ndaki atmosferle ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu. Brandao, “Beşiktaş, yüzde 55’le önde olan taraf” dedi.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 17 Eylül Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geleceği Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’yı gözüne kestirdi. Mücadeleye mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak olan Vincenzo Italiano ve öğrencileri, taraftarının da desteğiyle yeni bir zafere imza atmaya odaklandı. Marsilya’nın bir dönem hücumdaki etkili ismi Brandao, karşılaşmayla ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

“SAHAYA KARAKTER KOYMALI"

İlk olarak Fransız ekibinin son dönemdeki performansını değerlendiren Brandao, “Marsilya'nın sezona başlangıcı istikrarsız oldu. Takım, lige potansiyelini ortaya koyan 4-0'lık çok ikna edici bir galibiyetle başladı. Ardından gelen üç mağlubiyet şüphe ve baskı oluşturdu. Marsilya gibi bir kulüpte her sonucun büyük bir duygusal etkisi vardır. Kazandığınızda takımın etrafındaki enerji olağanüstüdür, sonuçlar olumsuz olduğunda ise baskı çok hızlı bir şekilde yoğunlaşır. Bu gerçeği biliyorum çünkü bu formayı giydim ve Marsilya’yı temsil etmenin ne demek olduğunu bizzat yaşadım. Marsilya'nın mücadele azminden yoksun olduğunu sanmıyorum. Takım maçlarda iyi dönemler geçirdi, pozisyonlar üretti ve oynama isteği gösterdi ama aynı yoğunluğu ve konsantrasyonu 90 dakika boyunca sürdüremedi. Oyuncular birlik içinde kalmalı, baskıyı göğüslemeli ve sahaya karakter koymalıdır. Sezon henüz erken bir aşamada. Bu nedenle panik zamanı değil, güçlü ve kolektif bir tepki verme zamanı.” diye konuştu.

Brandao

“GENESIO’NUN DENEYİMİ ÖNEMLİ”

Teknik direktör Bruno Génésio'nun takım ve oyuncular üzerindeki etkisine değinen eski yıldız, “Genesio’nun Lyon, Rennes ve Lille'deki deneyimi önemli. Fransız futbolunu çok iyi biliyor, üst düzey oyuncuları yönetti ve iddialı kulüplerin beklentilerini anlıyor. Avrupa kupası mücadelelerinde taktiksel detaylar daha da büyük önem kazanır: geçiş oyununu kontrol etmek, duran topları savunmak, deplasmandaki atmosferi yönetmek ve maçın temposunu ne zaman artırıp ne zaman düşüreceğini bilmek. Génésio, bu durumları daha önce tecrübe etti. Oyuncular artık teknik direktörün fikirlerine inandıklarını göstermeliler. Zor dönemlerde özgüveni yeniden kazanmanın en iyi yolu taktik disipline sadık kalmak ve sahada kenetlenme göstermektir.” dedi.

“PAIXAO SON DERECE TEHLİKELİ”

Marsilya'nın hücum kalitesini değerlendiren ve Beşiktaş’a karşı tehdit oluşturması muhtemel isimleri açıklayan Brezilyalı efsane, “Paixao; sürati, kaleye doğrudan top sürme yeteneği ve bire birde adam eksiltme becerisiyle son derece tehlikeli bir oyuncu. Gouiri, hatlar arasında hareket edebiliyor, takım arkadaşlarıyla pas alışverişinde bulunabiliyor ve atakları sonuçlandırabiliyor. Harit ise özellikle rakip savunma hattına dönük bir şekilde topu aldığında tekniği ve pozisyon oluşturma becerisiyle maçın temposunu değiştirebilen bir diğer oyuncu. Weah da hızı ve çok yönlülüğü sayesinde çok önemli olabilir. Ayrıca oyunu genişletebilir, bek oyuncusunun arkasındaki boşluğa hücum edebilir ve geçiş oyununda Marsilya'nın baskıdan kurtulmasına yardımcı olabilir. Orta sahada Angel Gomes, takıma topa sahipken netlik kazandırabilir. Pierre-Emile Højbjerg ise tecrübe, yoğunluk ve daha geriden hücuma destek verme becerisi katar.” ifadelerini kullandı.

“LİGİNİZİN TEKNİK KALİTESİ YÜKSELİYOR”

Türk futbolunun son dönemdeki seviyesiyle ilgili tespitlerde bulunan Brandao, şöyle devam etti:

Türk futbolu hem görünürlüğü hem de rekabet gücü açısından gelişme kaydetti. Önde gelen kulüpler, Avrupa'nın en üst düzeyinde tecrübe kazanmış oyunculara yatırım yapıyor ve bu da ligin teknik kalitesini yükseltiyor. Aynı zamanda Türkiye; karakterli, teknik kapasitesi yüksek ve güçlü bir rekabetçi zihniyete sahip yetenekli oyuncular yetiştirmeye devam ediyor. Türk kulüpleri, güçlü bir şekilde rekabet edebilmek için gereken kaynaklara, taraftar kitlelerine ve hırsa sahiptir. Bu unsurları uzun vadeli sportif projeler ve istikrarla birleştirdiklerinde, Avrupa'da çok daha büyük başarılara imza atabilirler. Beşiktaş; köklü bir geçmişe, uluslararası tanınırlığa ve iç sahada takıma ekstra güç katan bir atmosfere sahip olması bakımından iyi bir örnektir.

“VLAHOVIC’E YAKIN OYNAMALILAR”

Beşiktaş’ın kadrosundan bahseden ve Marsilya’nın dikkat etmesi gereken noktaları açıklayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, “Beşiktaş, farklı profillere ve kayda değer deneyime sahip bir hücum hattı oluşturdu. Ceza sahası içindeki temel referans noktası Dušan Vlahović. Fiziksel açıdan güçlü olan Vlahović, ortalara iyi yükseliyor ve pozisyonu bitirmek için çok az alana ihtiyaç duyuyor. Son dönemde attığı goller de kendisine özgüven kazandıracaktır. Marsilya'nın stoperleri ona yakın oynamalı ama sadece ona odaklanmamalılar; zira bu durum diğer hücum oyuncuları için boş alanlar oluşturacaktır.” şeklinde konuştu.

Dusan Vlahovic

“BEŞİKTAŞ'IN TEHLİKELİ YÖNÜ HÜCUM ÇEŞİTLİLİĞİ”

Siyah-beyazlıların hücum hattındaki sistemi vurgulayan Brandao, şöyle devam etti:

Trossard, hareketliliğiyle son derece zeki bir oyuncu. Cerny, savunmacısının üzerine gidebileceği bir alanda topu aldığında tehlikeli olabiliyor. Orkun Kökçü ise oyunun temposunu belirleyebilmesi, son pası atabilmesi ve uzaktan şutlarla ya da duran toplarla tehdit oluşturabilmesi nedeniyle bir diğer kilit oyuncu konumunda. Ndidi, orta sahaya fiziksel güç ve denge kazandırarak oyun kuruculara daha fazla hareket özgürlüğü tanıyor. Beşiktaş'ın tehlike oluşturan yönü hücum çeşitliliğinde yatıyor.

Orkun Kökçü

“EN ETKİLEYİCİ ATMOSFERLERDEN BİRİ”

Beşiktaş’ın karşılaşmaya etki etmesi beklenen stadyum ve taraftar atmosferinden övgüyle bahseden Marsilya efsanesi, “Avrupa futbolundaki en etkileyici atmosferlerden biridir. Taraftarlar maçı sadece izlemekle kalmaz, ona bizzat katılırlar. Gürültü, tezahüratlar ve baskı, her bir ikili mücadeleyi daha önemli hissettirebilir. Deplasman takımı için özellikle de maçın ilk dakikalarında iletişim kurmak zorlaşır ve yapılan herhangi bir hata stattaki enerjiyi daha da yükseltebilir. Bununla birlikte Marsilya, tutkuyu ve baskıyı bilen bir kulüptür. Marsilyalı oyuncular; Vélodrome atmosferine, büyük beklentilere ve duygusal yoğunluğu yüksek maçlara alışkındır. Bu nedenle Marsilya'nın söz konusu atmosferin üstesinden gelebileceğine inanıyorum ancak bu durum takımın zihinsel olarak hazır ve taktiksel açıdan disiplinli olması durumunda mümkündür.” dedi.

“İLK 15-20 DAKİKAYA DİKKAT”

Fransız ekibinin atmosferden etkilenmemesi için uyarılarda bulunan Brandao, “İlk 15-20 dakika büyük önem taşıyacak. Marsilya, mümkün olduğunca topa sahip olmaya çalışmalı, doğru anlarda oyunu yavaşlatmalı ve Beşiktaş'a erken bir gol şansı vermekten kaçınmalıdır. Marsilya, eğer başlangıçtaki baskıyı atlatıp kendi temposunu kabul ettirebilirse, atmosfer ev sahibi takım için daha az avantajlı bir hale gelebilir. Büyük oyuncular, bu tür maçların tadını çıkarmayı bilmelidir. Bunlar insanların unutamadığı gecelerdir; Marsilya da bu zorlu sınavı bir korku unsuru olarak değil, bir motivasyon kaynağı olarak görmelidir.” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 55 BEŞİKTAŞ KAZANIR”

Mücadelede favori olarak gördüğü takımı açıklayan Brezilyalı eski yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

Marsilya'nın kalbimde her zaman özel bir yeri olacak çünkü o formayı giydim ve kulüple unutulmaz anlar yaşadım. Doğal olarak Marsilya’nın kazanmasını istiyorum ama bir teknik direktör ve eski bir oyuncu olarak mevcut gerçekliği dürüstçe analiz etmeliyim. Beşiktaş'a ufak bir avantaj tanırdım çünkü takım kendi sahasında oynuyor, olağanüstü bir taraftar desteğine sahip ve son dönemdeki form grafiği daha iyi. Bu yüzden ibreyi yüzde 55 Beşiktaş, yüzde 45 Marsilya yönünde değerlendiriyorum. Aslında büyük bir fark değil ve bu oran maç başladığı anda hızla ortadan kalkabilir. Marsilya; Avrupa kupaları geçmişine, kaliteye ve tek bir hamleyle maçın gidişatını değiştirebilecek oyunculara sahip bir takım. Marsilya kompakt kalır, orta saha mücadelelerini kazanır ve geçiş oyununda etkili olursa, İstanbul'da kesinlikle galip gelebilir. Diğer yandan maçın temposu yükselip oyun açılırsa ve Beşiktaş taraftar desteğini de arkasına alarak üst üste ataklar geliştirirse, ibre büyük ölçüde ev sahibi takımdan yana dönecektir.

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