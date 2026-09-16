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Düğünden 2 gün sonra kaydedilmiş! Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı!

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Düğününde takılan takıların gündem olmasının ardından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan fenomen Çağla Öz Tançalan’ın gözaltına alınmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Bir sitede kayda geçen görüntülerde Öz'ün düğünden iki gün sonraki asansördeki halleri yer aldı.

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"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı. Öz'ün İstanbul'da gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Düğünden 2 gün sonra kaydedilmiş! Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı!
Başlık ResmiDüğünden 2 gün sonra kaydedilmiş! Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı!

GÖZALTI ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Maslak'ta bir sitede kayda geçen görüntülerde Çağla Öz'ün düğünden iki gün sonraki asansördeki halleri yer aldı.

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Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsü ortaya çıktı
GÜNDEM

Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsü ortaya çıktı

NELER OLMUŞTU?

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz hakkında da işlem başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Çağla Öz, soruşturmanın yürütüldüğü Van'a getirilmişti.

Düğünden 2 gün sonra kaydedilmiş! Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı!
Başlık ResmiDüğünden 2 gün sonra kaydedilmiş! Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı!

Van Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Çağla Öz, adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden Çağla Öz ile Tançalan'ın akrabası M.S.T. "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmaları, N.O. ve S.A. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlikte ifadeleri alınan Öz ile M.S.T. tutuklanırken, N.O. ile S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Düğünden 2 gün sonra kaydedilmiş! Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı!
Başlık ResmiDüğünden 2 gün sonra kaydedilmiş! Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı!

İFADESİNDE NE DEDİ?

Dün tutuklanan Çağla Öz savcılık ifadesinde şunları söylemişti:

10 Mayıs 2026'da İstanbul'da nişan yaptık. Bu nişanda Mehmet Fatih bana kolye, 2 kelepçe bilezik taktı. Taç ve kemer ise kuyumcudan ödünç alınan takıydı ve sonrasında kuyumcuya iade edildi. Kolye ve iki kelepçe bilezik ise Mehmet Fatih ve ailesi tarafından alınarak götürüldü. Mehmet Fatih her ne kadar ifadesinde tüm takıların kiralık olduğunu beyan etmiş ise de satın alındığını biliyorum.

"Takı anonsunda 'Haydar Bey'in düğününe gelen hediye miktarı, takı ve ibanlarla birlikte 43 milyon lira.' şeklinde anons yapılmış ise de bu şekilde bir paranın toplanıp toplanmadığını bilmiyorum. İsimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Eşimin bu şekilde gösteriş amacıyla anons yapan kişiye talimat verdiğini düşünüyorum."

Düğünden 2 gün sonra kaydedilmiş! Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı!
Başlık ResmiDüğünden 2 gün sonra kaydedilmiş! Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı!
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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