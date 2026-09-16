2026 Ballon d'Or ne zaman? İşte adaylar!
Futbolseverlerin her yıl büyük bir merakla takip ettiği Ballon d'Or için geri sayım başladı. Dünya futbolunda bireysel başarıların değerlendirildiği prestijli organizasyonda 2026 yılının kazananları Londra'da düzenlenecek törenle açıklanacak. Bu yılki organizasyonun tarihi daha önce duyurulurken, erkekler kategorisinde ödül için yarışacak 30 futbolcunun isimleri de belli oldu. Peki, 2026 Ballon d'Or ne zaman? İşte, 2026 Ballon d'Or adayları ve ödül töreni tarihi...
Futbol dünyasının önde gelen yıldızlarının yer aldığı aday listesinde son Ballon d'Or kazananı Ousmane Dembele'nin yanı sıra Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Erling Haaland ve Lamine Yamal gibi dikkat çeken isimler bulunuyor. Lionel Messi de kariyerinde 8 kez kazandığı Altın Top için açıklanan 30 kişilik listede kendisine yer buldu. Peki, 2026 Ballon d'Or ne zaman?
2026 BALLON D'OR NE ZAMAN?
2026 Ballon d'Or ödül töreni 26 Ekim 2026 Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilecek.
Bu yıl 70. kez düzenlenecek organizasyon, futbol dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek. France Football ve UEFA'nın ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen törende erkek ve kadın futbolunun yanı sıra farklı kategorilerdeki ödüller de sahiplerini bulacak.
2026 BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?
Jude Bellingham
Kylian Mbappe
Vinicius Junior
Marc Cucurella
Ousmane Dembele
Achraf Hakimi
Khvicha Kvaratskhelia
Vitinha
Marquinhos
Nuno Mendes
Joao Neves
Willian Pacho
Fabian Ruiz
Erling Haaland
Rodri
Gabriel Magalhaes
Declan Rice
William Saliba
Luis Diaz
Harry Kane
Michael Olise
Dayot Upamecano
Pau Cubarsi
Lamine Yamal
Ferran Torres
Lautaro Martinez
Bruno Fernandes
Lionel Messi
Sadio Mane
Julian Quinones