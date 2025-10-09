Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Gökhan Karataş

Gökhan Karataş

Gökhan Karataş

Gökhan Karataş Son Yazıları
2 Ekim 2025
Liverpool: Bir galibiyetten daha fazlası!
24 Eylül 2025
Sane'de korkutan tesadüf: Zaha sendromu endişesi
17 Eylül 2025
Adı gibi parası da "dev": 100 milyon TL'lik maç!
10 Eylül 2025
Uçağı yoldan döndürülen fiyasko! "Ne Fenerbahçe mi?"
Gökhan Karataş - Tüm Yazılarını Oku

Emre Mor portresi: Geçmişinin gölgesinde

9 Ekim 2025 09:02 | Güncelleme: 9 Ekim 2025 10:25
A -
A +

Bir futbolcu düşünün; Uşaklı gurbetçi baba ve Makedon annenin oğlu olarak Danimarka'da dünyaya gelmiş, sevdiği oyuna henüz 4 yaşında doğduğu topraklarda başlamış. 
17'sinde profesyonel olmuş, 18'inde Alman devine imza atmış.
Türk vatandaşlığına geçtikten sonra sadece bir ayda Ümit Milli, 4 ayda A Milli Takım'a seçilmiş.
Avrupa kulüplerinin radarına girmiş, Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş.

 

Alt alta yazması bile vakit alıyor. Başarı basamaklarının ikişer üçer çıkıldığı bu ilham veren hikayenin kahramanı Emre Mor. Kısa sürede ses getiren kariyerinden mütevellit büyük işler beklenen 1,69'luk bir genç.
O yetenek ki, manşetlere çıkan yükselişini aynı süratte keskin hayal kırıklıklarına bırakan bir fotoğrafın da başrolü.

 

Emre Mor portresi: Geçmişinin gölgesinde

 

 

Terim'in 'Böylesi yok' sözleri

Benzemez iki uç arasındaki derin farkı tanıklarından dinlemekte fayda var. Türk futbolunun milli takım düzeyinde en büyük başarısını kazanan kadrodaki efsaneler, yüz ifadelerine yansıyacak derecede şaşkınlık içinde anlatıyor.

 

Ne diyor Nihat Kahveci?
"Fatih Terim, 'Bir topçu var, böyle bir şey yok' dedi. Geldi kampa; daha ilk topu alınca patlama kuvvetini gördüm, 'Bu ne?' dedim. 5'e 2'de bacak arası falan atıyor. Bunu kovalıyorlar, 'Aman' diyorum. O zaman Türkçe'yi bilmiyor, 'Evet' demeyi de bilmiyor. Muhteşem İngilizcem ile 'Easy my friend, be careful (sakin ol dostum, dikkat et) diyorum. Ama yok abi, çocukta öyle bir yetenek var ki 3 kişiyi geçiyor, bacak arası atıyor."

 

Ne diyor Tuncay Şanlı?
"Fatih Terim, 'Milli Takım için izle' dedi. Maçına gittim, 5 dakika sonra bıraktım. Bir top attı, adam eksiltti, bir şeyler yaptı. En az 5-6 takım izliyordu zaten. Fatih Terim'i aradım, 'Hocam gerek yok' dedim. O da bana enteresan bir soru sordu; Nereden izledin maçı? 'Orta sahadan izledim' cevabını verdim, 'Tamam' dedi ve telefonu kapattı. İlk defa kadroya davet etti, Riva'da antrenmana geldi. Tabii stresliyim, sonuçta ben izledim. Dar alan oyunu var, topu aldı vermiyor. Onu yatırıyor, onu kaldırıyor. Ben mutluluktan geziyorum."

 

Emre Mor portresi: Geçmişinin gölgesinde

 

 

10 yılda 5 ülke, 8 takım gezdi

Malum milli maç haftasındayız. Epeyi oldu Emre Mor aday kadroda değil. Övgüler dizilen sol ayağı da uzun zamandır konuşulmuyor. Sanki saman alevi gibi bir parlayıp söndü. Günün sonunda 'bal yapmayan arı' misali hafızalarda yer edemeden zirveden indi.

 

İlk olarak 2015'te sahneye çıktığı Nordsjaelland'den yaklaşık 10 milyon euroya Borussia Dortmund, oradan 13 milyon euroya Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Eyüpspor derken ülke ülke, takım takım gezen bir seyyah.

 

Emre Mor portresi: Geçmişinin gölgesinde

 

 

Bir Ballon d'Or, bir kadro dışı!

Meselenin 'nereden nereye' başlığı atılabilecek çarpıcı bir detayını da vurgulamak gerek. Emre'nin Dortmund'a imza attığı dönemde Bundesliga ekibine transfer olan Ousmane Dembele'nin, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla sergilediği performansla Ballon d'Or kazandı. Bu ödül, aynı yaştaki iki eski takım arkadaşının yollarının ne denli farklı yerlere evrildiğini anlama bakımından önemli.

 

Son resmi maçını 5 ay önce yapan Emre Mor, Eyüp'te geçirdiği kiralık dönemin ardından sözleşmesinin son yılına girdiği Fenerbahçe'ye dönüş yapsa da kadroda düşünülmeyen bir oyuncu artık. Transfer döneminde kulüp bulamayınca 'mecburi' takımda kalan, yetmezmiş gibi TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroya dahi yazılmayan bir kayıp değer.

 

Her hikaye mutlu sonla bitmiyor. Bir dönem adından bolca söz ettirip gündemden düşmezken, kadro dışına varacak kadar gelinen nokta düşündürücü.

 

Emre Mor portresi: Geçmişinin gölgesinde

 

 

'Halı saha topçusu musun?'

Ezcümle bir dönemin yıldız adayı şimdilerde geçmişini arıyor. Galiba Emre'yi en iyi özetleyen değerlendirmeyi de Karagümrük günlerinden eski hocası yapıyor.

 

Ne diyor Volkan Demirel?
"Emre oynuyor oynuyor, topu alamıyorsun ayağından. Çağırdım 'Sen halı saha topçusu musun, sen bu musun?' dedim. 'Bu yetenekleri normal saha şartlarında sergilesen seni hakikaten parayla alamazlar' dedim. Yardımcılarımızla birbirimize bakıyoruz, top ayağına geldiğinde enteresan hareketler."

Türkiye Gazetesi >Yazarlar >Gökhan Karataş >
Emre Mor portresi: Geçmişinin gölgesinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gökhan Karataş - Son Yazıları
2 Ekim 2025
Liverpool: Bir galibiyetten daha fazlası!
24 Eylül 2025
Sane'de korkutan tesadüf: Zaha sendromu endişesi
17 Eylül 2025
Adı gibi parası da "dev": 100 milyon TL'lik maç!
10 Eylül 2025
Uçağı yoldan döndürülen fiyasko! "Ne Fenerbahçe mi?"
Gökhan Karataş - Tüm Yazılarını Oku >>