Emre Mor portresi: Geçmişinin gölgesinde

Bir futbolcu düşünün; Uşaklı gurbetçi baba ve Makedon annenin oğlu olarak Danimarka'da dünyaya gelmiş, sevdiği oyuna henüz 4 yaşında doğduğu topraklarda başlamış.

17'sinde profesyonel olmuş, 18'inde Alman devine imza atmış.

Türk vatandaşlığına geçtikten sonra sadece bir ayda Ümit Milli, 4 ayda A Milli Takım'a seçilmiş.

Avrupa kulüplerinin radarına girmiş, Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş.

Alt alta yazması bile vakit alıyor.Kısa sürede ses getiren kariyerinden mütevellit büyük işler beklenen 1,69'luk bir genç.O yetenek ki, manşetlere çıkan yükselişini aynı süratte keskin hayal kırıklıklarına bırakan bir fotoğrafın da başrolü.

Terim'in 'Böylesi yok' sözleri

Benzemez iki uç arasındaki derin farkı tanıklarından dinlemekte fayda var. Türk futbolunun milli takım düzeyinde en büyük başarısını kazanan kadrodaki efsaneler, yüz ifadelerine yansıyacak derecede şaşkınlık içinde anlatıyor.

"Fatih Terim, '' dedi. Geldi kampa; daha ilk topu alınca patlama kuvvetini gördüm,. 5'e 2'de bacak arası falan atıyor. Bunu kovalıyorlar, 'Aman' diyorum. O zaman Türkçe'yi bilmiyor, 'Evet' demeyi de bilmiyor. Muhteşem İngilizcem ile '(sakin ol dostum, dikkat et) diyorum. Ama yok abi, çocukta öyle bir yetenek var ki 3 kişiyi geçiyor, bacak arası atıyor."

"Fatih Terim, 'Milli Takım için izle' dedi. Maçına gittim, 5 dakika sonra bıraktım. Bir top attı, adam eksiltti, bir şeyler yaptı.. Fatih Terim'i aradım, '' dedim. O da bana enteresan bir soru sordu; Nereden izledin maçı? 'Orta sahadan izledim' cevabını verdim, 'Tamam' dedi ve telefonu kapattı. İlk defa kadroya davet etti, Riva'da antrenmana geldi. Tabii stresliyim, sonuçta ben izledim. Dar alan oyunu var,. Onu yatırıyor, onu kaldırıyor. Ben mutluluktan geziyorum."

10 yılda 5 ülke, 8 takım gezdi

Malum milli maç haftasındayız. Epeyi oldu Emre Mor aday kadroda değil. Övgüler dizilen sol ayağı da uzun zamandır konuşulmuyor. Sanki saman alevi gibi bir parlayıp söndü. Günün sonunda 'bal yapmayan arı' misali hafızalarda yer edemeden zirveden indi.

İlk olarak 2015'te sahneye çıktığı'den yaklaşık 10 milyon euroya, oradan 13 milyon euroyavederken ülke ülke, takım takım gezen bir seyyah.

Bir Ballon d'Or, bir kadro dışı!

Meselenin 'nereden nereye' başlığı atılabilecek çarpıcı bir detayını da vurgulamak gerek. Emre'nin Dortmund'a imza attığı dönemde Bundesliga ekibine transfer olan Ousmane Dembele'nin, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla sergilediği performansla Ballon d'Or kazandı. Bu ödül, aynı yaştaki iki eski takım arkadaşının yollarının ne denli farklı yerlere evrildiğini anlama bakımından önemli.

Son resmi maçını 5 ay önce yapan Emre Mor, Eyüp'te geçirdiği kiralık dönemin ardından sözleşmesinin son yılına girdiği Fenerbahçe'ye dönüş yapsa da. Transfer döneminde kulüp bulamayınca '' takımda kalan, yetmezmiş gibibir kayıp değer.

. Bir dönem adından bolca söz ettirip gündemden düşmezken, kadro dışına varacak kadar gelinen nokta düşündürücü.

'Halı saha topçusu musun?'

Ezcümle bir dönemin yıldız adayı şimdilerde geçmişini arıyor. Galiba Emre'yi en iyi özetleyen değerlendirmeyi de Karagümrük günlerinden eski hocası yapıyor.

"Emre oynuyor oynuyor, topu alamıyorsun ayağından. Çağırdım '' dedim. '' dedim. Yardımcılarımızla birbirimize bakıyoruz, top ayağına geldiğinde enteresan hareketler."