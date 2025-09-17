Adı gibi parası da "dev": 100 milyon TL'lik maç!

Ali Sami Yen, sadece Seyrantepe'deki stadın girişinde büyük harflerle yazan bir isim değil. Kuşkusuz anlamı, değeri çok daha fazlası.

Galatasaray'ın kurucusu, bir numaralı üyesi ve ilk başkanı, 1905'te geleceğe ışık tutan bir vizyon belirler;

Kulübün 120 yıl önceki kuruluş mottosunda hedef olarak belirlenen Avrupa sahnesinin en prestijli arenası için geri sayıma geçilmiş durumda.

Bir futbolcudan fazlası

Sarı-kırmızılılar, Aralık 2023'teki Kopenhag maçından sonra 2 yıl ara verdiği Devler Ligi serüvenine perşembe gecesi yeniden başlıyor.

Eintracht Frankfurt'la deplasmanda verilecek zorlu sınav öncesi gündemin bir numarası Victor Osimhen.

Okan Buruk, milli forma altında sakatlanıp, son lig maçını kaçıran 75 milyon euroluk yıldızın son durumuna göre kadrosunu şekillendirecek.

Şampiyonlar Ligi'nde "dev" fark!

Almanya'da nasıl bir futbol gecesi yaşanacağı, 90 dakika sonunda skor tabelasında temsilcimize yarar bir skor yazıp yazmayacağı merak edilirken; işin bir de maddi boyutu var. Adından mütevellit Devler Ligi'nin gelirleri kulüplere günün sonunda dev imkanlar sunuyor.

Bir maçta 41 gün parası

UEFA'nın belirlediği yayın pastasına göre; Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyetin değeri 2,1 milyon euro, yani yaklaşık 100 milyon TL. Süper Lig'de söz konusu rakam bu sezon 200 bin euro civarında, yani 10 milyon TL. Fark tam 10 kat.

Lige 5'te 5 ile başlayan Galatasaray, TFF'nin yayıncı kuruluş ile imzaladığı anlaşmanın "performans" kaleminden şu ana kadar kasasına 50 milyon TL ekledi. Oysa Kupa 1'de tek galibiyetle bu rakamın 2 mislini kazanmak mümkün.Bir başka deyişle

Başlamadan 910 milyon TL'lik kaynak

Süper Lig'deki 18 kulüp, "ayak bastı" olarak tabir edilen katılım ücreti olarak bu sezon 2,7 milyon (yaklaşık 130 milyon TL) alacak. Şampiyonlar Ligi'nde ise aynı kalemin karşılığı 18,6 milyon euro (yaklaşık 910 milyon TL).

Ortaya çıkan 7 kat fark, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda mücadele etmenin temsilcilerimiz için prestijin ötesinde ekonomik olarak da ne denli önemli olduğunun anlaşılması bakımından oldukça değerli.