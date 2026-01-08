Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan içme suyu krizine ilişkin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nü suçlamıştı. DSİ'den yapılan açıklamada, sorumluluğun belediyede olduğu belirtildi.

Ankara'da su krizi yaşanıyor. Önceki günlerde ASKİ'den yapılan duyuruda, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin, mevcut koşullar dolayısıyla devam ettiği belirtilmişti.

SUÇU DEVLET SU İŞLERİ'NE ATTILAR

Kentteki birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bu nedenle tepki yağarken yapılan açıklamada kuraklık bahane edildi. Devlet Su İşleri'ne de suç atılarak açıklamada; yeni su kaynaklarının bulunması, tahsis edilmesi ve Ankara'ya kazandırılmasına ilişkin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne defalarca yazı yazıldığı ancak buna karşın DSİ'nin gereken hızı göstermediği savunuldu.

DEVLET SU İŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri'nden yapılan açıklamada ise görev ve sorumluluklar belirtildi. Metinde şu ifadeler yer aldı: "5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. Maddesi (r) bendine göre; "Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak" Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır.

"KANUNİ SORUMLULUK BELEDİYEDE"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin basın açıklamasında iddia edildiğinin aksine, içme suyunun kaynağından son kullanıcıya getirilinceye kadar tüm görev ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesi Kanununda belirtildiği üzere Ankara Büyükşehir Belediyesinin/ASKİ'nin asli görevidir.

Ancak kanuni sorumlulukları olmasına rağmen Belediyeler, bütçelerinden yeterli kaynak ayırmamaları sebebiyle bazı içme suyu temin projelerinin DSİ tarafından yapılmasını talep etmektedirler.

Belediyelerin talebi üzerine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; içme suyuna ilişkin çalışmalarını 1053 sayılı Kanuna göre; yatırım programında yer alması, ödeneğinin bulunması ve ilgili Belediyelerin protokolü imzalaması kaydıyla, kaynaktan depoya kadar olan içme suyu tesislerini yapabilmektedir. Bu durum Belediyelerin sorumluluğunu kaldırmamaktadır. Ayrıca depo ve içme suyu şebekelerini yapmak, kayıp-kaçağı azaltmak ise yalnızca Belediyelerin sorumluluğundadır.

Ankarada su kesintisi krizi! Mansur Yavaşın suç attığı DSİden cevap geldi: Belediyenin sorumluluğunda

DSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi/ASKİ'nin talebi ile imzalanan protokol sonrasında DSİ tarafından gecikmeye mahal verilmeden Çamlıdere Barajından gelen ana iletim hattında Yenileme Çalışmalarına 28.05.2025'de başlanılmış ve %80 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Sözleşmeye göre iş bitim tarihi 28.05.2027 olmasına rağmen, bu iş, süresinden önce, 2026 yılında tamamlanacaktır.

ANKARA'NIN NE KADAR İÇME SUYU KALDI?

Mevcut durumda Ankara'nın içme suyu ihtiyacı; Çamlıdere Barajı'ndan, Kurtboğazı Sistemindeki barajlardan, Çubuk II Barajı'ndan ve Kesikköprü Barajı'ndan karşılanmaktadır.

Ankara ilinin 07.01.2026 tarihi itibarıyla içmesuyu barajlarındaki aktif doluluk oranı % 4,7 'dir. Geçen yıl aynı tarihte ise doluluk oranı % 22,7 olarak tespit edilmiştir. Barajların mevcut durumda bugün itibari ile toplam aktif hacmi 69 milyon m³ 'tür.

Ankara ilinin mevcutta bu dönemde günlük 1 milyon 240 bin m³ içmesuyu ihtiyacı bulunmaktadır. Ankara'ya içmesuyu sağlayan barajlardaki ölü hacim dahil toplam su miktarı 294 milyon m³ 'tür. Bu durumda Ankara ilinin sadece barajlar dikkate alındığında 237 günlük suyu mevcuttur. Ancak barajların ölü hacmindeki suyun şehre verilebilmesi için ASKİ Genel Müdürlüğünce pompa sistemlerinin kurulması gerekmektedir.

Ankara ilinin içmesuyu şebekesindeki kayıp-kaçak oranı %37 seviyesinde olup, bu oran ASKİ Genel Müdürlüğünce mevzuat sınırı olan %25'lere indirilmiş olsaydı, Ankara ilinin 53 günlük içme suyu ihtiyacını karşılayacak 65 milyon m³ su barajlarda kalmış olacaktı. Kayıp-Kaçağın düşürülmesine yönelik her türlü tedbirin alınması ASKİ Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır.

ASKİ'NİN ANKARA'YA YENİ SU KAYNAĞI TAHSİSİ TALEBİ

İlave içmesuyu ihtiyacının karşılanması için Kesikköprü Barajından (Kızılırmak) ilave 230 milyon m3 su tahsisi 06.10.2025 tarihli toplantıda ASKİ tarafından kurumumuzdan talep edilmiştir.

Kızılırmak Havzasında su bütçesi dikkate alınarak, verilebilecek maksimum su miktarı belirlenmiş ve ASKİ'nin talebi doğrultusunda Kesikköprü Barajı'ndan mevcut tahsise ilave 100 milyon m3 içmesuyu tahsisi DSİ tarafından uygun görülmüştür. Ayrıca Ankara'nın içmesuyu sıkıntısı yaşamaması adına, işletmedeki Koyunbaba Barajı'ndan günlük 100 bin m3 içmesuyu tahsisi verilebileceği ASKİ Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Ankara'nın içmesuyu ihtiyacının uzun vadeli çözümü için DSİ tarafından Alternatif Su Kaynakları belirlenerek ASKİ Genel Müdürlüğüne sunulmuştur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü basında çıkan haberlerin aksine ASKİ'nin talebi üzerine gecikmeye mahal vermeden çözüm önerilerinin tamamını ASKİ Genel Müdürlüğüne iletmiştir.

Gerede Tüneli açılırken "ANKARA 2050 YILINA KADAR İÇME SUYU SORUNU YAŞAMAYACAK” başlıklı haberin DSİ sitesinden kaldırıldığı yönündeki

iddia ile ilgili olarak; söz konusu haber projenin hizmete alındığı 5 Temmuz 2021 tarihinde yapılmış olup, o günden bugüne kesintisiz olarak DSİ web sitesinde yer almaktadır. (https://www.dsi.gov.tr/Haber/Detay/2727) Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu yöndeki basın açıklaması doğruyu yansıtmamaktadır."

