Şampiyonlar Ligi’nde play-off turunda İtalyan devi Juventus’u Ali Sami Yen’de darmadağın eden Cimbom, Torino’daki rövanşta avantajını iyi kullanıp son 16 turuna kalmak istiyor…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde geçen hafta Juventus karşısında tarihî bir zafere imza atan Galatasaray, 5-2’lik galibiyetin rövanşında sahaya çıkıyor.

Devler Ligi’nin lig aşamasını 20. sırada tamamlayarak adını play-off turuna yazdıran sarı kırmızılılar, bu turda karşısına çıkan İtalyan devi Juventus’u Ali Sami Yen’de geçen hafta darmadağın ederek dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Evindeki ilk maçı 5-2 kazanan Cimbom, Torino’daki rövanşta avantajını iyi kullanarak adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

İNGİLİZLER BEKLİYOR

Torino’daki Allianz Stadı’nda oynanacak maç 23.00’te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet hâlinde “Devler Ligi”nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek. Sarı kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

Aslan için tur vakti! Galatasaray 5-2’lik zaferin rövanşında Juventus karşısında

YİNE JUVE İLE SON 16’YA

Galatasaray, bu akşam tur atlaması hâlinde 12 sezon sonra yine bir Juventus zaferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına girecek. Sarı kırmızılılar 2013-14 sezonunda gruptaki son maçta Juventus’u kar yağışı sebebiyle iki gün süren maçta 1-0 yenerek Real Madrid’in ardından ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

11 MİLYON € DAHA YOLDA

Galatasaray, Juventus’u elemesi hâlinde Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselecek ve UEFA’dan 11 milyon avroluk play-off bonusu alacak. Lig aşamasında galibiyet başına 2,1 milyon avro ödeyen UEFA, tur atlama ödülünü bu seviyede belirlemişti. Temsilcimiz, bu bonusla kasasını önemli ölçüde güçlendirecek.



Haberle İlgili Daha Fazlası