Küresel risklerin arttığı iş dünyasında yalnızca finansal verilere bakmak yeterli olmuyor. Coface, Ticari Bilgi Raporları’na entegre ettiği uyumluluk kontrolüyle şirketlere finansal, ticari ve itibari riskleri tek platformda analiz etme imkânı sunuyor.

Artan tahsilat riskleri ve karmaşıklaşan iş ortaklığı yapıları, şirketler için artık yalnızca finansal verilere bakmanın yeterli olmadığını gösteriyor. Coface Ticari Bilgi Raporları, 200’den fazla ülkede 240 milyonu aşkın şirket verisini kullanarak, finansal ve ticari riskleri görünür hâle getiriyor.

Coface, Ticari Bilgi Raporları’na yeni entegre ettiği uyumluluk kontrolü özelliği sayesinde ise KYC (Müşteri Tanı), yaptırım ve itibar başlıklarını da aynı platformda değerlendirerek, Türkiye’deki şirketlere daha güvenli, hızlı ve bütüncül karar alma imkânı sunuyor.

Konuyu değerlendiren Coface Türkiye Ülke Müdürü Emre Tongo, şirketlerin büyüme stratejilerinin artık yalnızca satış hacmiyle değil, kiminle iş yaptıklarıyla da doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek “Bugün risk yönetimi, finans ekiplerinin dar bir uzmanlık alanı olmaktan çıktı; satın almadan ihracata, uyumdan hukuk süreçlerine kadar tüm organizasyonu ilgilendiren stratejik bir konu hâline geldi. Biz de geliştirdiğimiz veri altyapısı ve dijital platformlarımızla şirketlere sadece bilgi sunmayı değil, karar anında rehberlik eden bir içgörü ekosistemi sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası