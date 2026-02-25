Ticari kararlarda risk analizi yeni bir boyut kazandı
Küresel risklerin arttığı iş dünyasında yalnızca finansal verilere bakmak yeterli olmuyor. Coface, Ticari Bilgi Raporları’na entegre ettiği uyumluluk kontrolüyle şirketlere finansal, ticari ve itibari riskleri tek platformda analiz etme imkânı sunuyor.
Coface, artan tahsilat riskleri ve karmaşık iş ortaklıkları karşısında şirketlerin bütüncül risk yönetimi ihtiyacına yönelik olarak, Ticari Bilgi Raporları'na KYC, yaptırım ve itibar kontrollerini entegre ederek Türkiye'deki şirketlere daha güvenli ve hızlı karar alma imkanı sunuyor.
- Artan tahsilat riskleri ve karmaşık iş ortaklıkları, şirketlerin yalnızca finansal verilere bakmasını yetersiz kılıyor.
- Coface Ticari Bilgi Raporları, 200'den fazla ülkede 240 milyondan fazla şirket verisiyle finansal ve ticari riskleri görünür hale getiriyor.
- Raporlara yeni entegre edilen uyumluluk kontrolü özelliğiyle KYC, yaptırım ve itibar başlıkları da aynı platformda değerlendiriliyor.
- Bu entegrasyon, Türkiye'deki şirketlere daha güvenli, hızlı ve bütüncül karar alma imkanı sunuyor.
- Coface Türkiye Ülke Müdürü Emre Tongo, risk yönetiminin artık tüm organizasyonu ilgilendiren stratejik bir konu haline geldiğini belirtti.
Artan tahsilat riskleri ve karmaşıklaşan iş ortaklığı yapıları, şirketler için artık yalnızca finansal verilere bakmanın yeterli olmadığını gösteriyor. Coface Ticari Bilgi Raporları, 200’den fazla ülkede 240 milyonu aşkın şirket verisini kullanarak, finansal ve ticari riskleri görünür hâle getiriyor.
Coface, Ticari Bilgi Raporları’na yeni entegre ettiği uyumluluk kontrolü özelliği sayesinde ise KYC (Müşteri Tanı), yaptırım ve itibar başlıklarını da aynı platformda değerlendirerek, Türkiye’deki şirketlere daha güvenli, hızlı ve bütüncül karar alma imkânı sunuyor.
Konuyu değerlendiren Coface Türkiye Ülke Müdürü Emre Tongo, şirketlerin büyüme stratejilerinin artık yalnızca satış hacmiyle değil, kiminle iş yaptıklarıyla da doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek “Bugün risk yönetimi, finans ekiplerinin dar bir uzmanlık alanı olmaktan çıktı; satın almadan ihracata, uyumdan hukuk süreçlerine kadar tüm organizasyonu ilgilendiren stratejik bir konu hâline geldi. Biz de geliştirdiğimiz veri altyapısı ve dijital platformlarımızla şirketlere sadece bilgi sunmayı değil, karar anında rehberlik eden bir içgörü ekosistemi sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.