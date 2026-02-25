Ribat İnsani Yardım Derneği’nin Etiyopya’nın Kore şehrinde düzenlediği hafızlık icazet merasiminde 700 öğrenci belge aldı. İcazet alan hafızların 700 köyde hatimle teravih kıldıracağı ve ilk maaşlarının Türk hayırseverler tarafından karşılanacağı açıklandı.

Etiyopya’nın Kore şehrinde ramazan ayının manevi atmosferinde Ribat İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen hafızlık icazet merasiminde, 700 öğrenci hafızlık belgelerini alarak büyük bir gurur yaşadı.

Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçüktoka yaptığı konuşmada “Yıllarca sadece eleştirmekle yetindik. Ancak Anadolu insanı son 30 yıldır diğerkâmlık bilinciyle burada kardeşlerine sahip çıktı. Okullar, yetimhaneler, hastaneler inşa edildi. İşte bugün bunun meyvelerini görüyoruz” dedi.

İlahiyatçı-Yazar Ramazan Kayan ise “Burası Hazreti Bilâl-i Habeşi’nin, Necaşi’nin yurdu. Medine’den önce İslam’la şereflenen bu güzel beldenin evlatlarının yeniden özlerine dönmesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor” şeklinde konuştu.

İcazet alan 700 hafız 700 köyde hatimle teravih namazı kıldıracak. Hafızların ilk maaşları Türk hayırseverler tarafından karşılandı.

Ribat İnsani Yardım Derneği Başkanı Seyit Duman da yaptığı açıklamada dünya genelinde hafızlık sistemine önem verdiklerini belirterek “Amacımız Kur’ân’ın çağları aşan mesajını dünyanın dört bir yanına ulaştırmak” ifadelerini kullandı.

