SPK’nın halka arzına onay verdiği iki Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) bu hafta ve önümüzdeki hafta talep toplamaya hazırlanıyor.

ÖNDER ÇELİK - Turizm ve gayrimenkul yatırımlarını GYO çatısı altında birleştiren Savur GYO, 26-27 Şubat ve 2 Mart’ta halka arz için talep toplayacak. Pay başına 3,64 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,1 milyar TL olması bekleniyor.

Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak halka arzda bir yıl boyunca ortak satışı ve ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt ediliyor. Halka arz sonrası SVGYO koduyla Borsa İstanbul’da işlem görecek şirketin halka açıklık oranı yüzde 27,12’ye ulaşacak. Halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 85 ila 100’ünün proje finansmanı, yeni yatırımlar ve mevcut varlıkların değer artırıcı yatırımlarında kullanılması, kalan kısmın ise işletme sermayesi olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

İstanbul Tarihî Yarımada’da yer alan dört oteli ve konut projeleri bulunan Savur GYO’nun portföyünde; Ramada Grand Bazaar, Orientbank Hotel Istanbul Autograph Collection, Orient Occident Hotel Istanbul Autograph Collection, Hotel St. Sophia otellerinin yanı sıra kira getirisi olan ticari gayrimenkuller, İV Kandilli konut projesi ve Küçükçekmece’de arsa bulunuyor.

Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Yıldıran “Halka arz bizim için yalnızca finansal bir adım değil, aynı zamanda üçüncü kuşak yönetiminde şekillenen vizyoner bir büyüme döneminin başlangıcıdır” dedi.

Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Yıldıran da “4,16 milyar TL aktif ve 3,03 milyar TL öz kaynak büyüklüğüne sahip, borçsuz bir GYO olarak halka arz sürecine giriyoruz” diye konuştu.

Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Dicle Volkan ise “İV Kandilli, Savur GYO’nun ilk konut projesi. Yeni projelerimizde de otelcilikten gelen misafir ağırlama deneyimimizle yaşama değer katmaya, konforu maksimumda sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

LUXERA’DA TALEP TOPLAMA 2-3-4 MART’TA

Luxera GYO halka arz oluyor. 1 milyar 446 milyon TL büyüklüğe sahip halka arz için 2-3-4 Mart tarihlerinde, 12,05 TL sabit fiyatla talep toplanacak.

7 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğüne sahip olduklarını söyleyen Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, halka arzdan elde edecekleri gelirin en az yüzde 85’ini yeni ve devam eden projelerin finansmanında kullanacaklarını açıkladı.

Luxera GYO paylarının katılım endeksine uygun olduğunu vurgulayan Taş “Yatırımcılarımıza yalnızca değer artışıyla değil; düzenli temettü dağıtımıyla da kazanç sağlamayı, güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilir kârlılık hedefimizle güvenilir bir pasif gelir modeli sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.



