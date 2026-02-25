Yunan basını, Türkiye ile Yunanistan’ın ekonomik büyüklüğünü ve çeşitli sektörlerdeki faaliyetlerini mercek altına aldı.

YEŞİM ERASLAN - SL Press internet sitesi, “Nasıl geriledik” başlıklı haberinde “1974’te Yunanistan’ın GSYH’si Türkiye’nin yüzde 77,8’ine denk geliyordu. Bu oran 2024’te yüzde 16,99’a kadar düştü. Yani yaklaşık altıda birine geriledi” değerlendirmesine yer verdi.

Bir ülke diğerinden daha hızlı yükseldiğinde, güç dengesinin değişeceğinin, Atina’nın, ana rakibine göre çöktüğünün belirtildiği haberde, Türkiye’nin büyük bir güç hâline geldiği, kendilerinin küçüldüğü ve farkın çok açıldığı ifade edildi.

Yunan basını, Türkiye ile Yunanistan’ın ekonomik büyüklüğünü ve çeşitli sektörlerdeki faaliyetlerini mercek altına aldı.

Haberde “Eskiden Yunanistan, Yunan-Türk silahlanma oranının 7/10 olduğu bir ekonomiyi finanse edebilecek bir ekonomik yakınlığı koruyabiliyordu. Türkiye ile yapılan bir karşılaştırma, Yunanistan’ın göreceli gücünü giderek kaybettiğini ortaya koyuyor. Türkiye sanayiye yatırım yapıyor, nüfusunu artırıyor ve pazarını genişletiyor; Atina ise ağırlıklı olarak hizmet ve tüketime odaklanıyor. Üretim tabanındaki bu fark belirleyici olmaya başlıyor” denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası