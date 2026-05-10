ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu suçlamasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a ait arşiv kamuoyunun erişimine açıldı. Arşivde, yaklaşık 3,5 milyon sayfadan oluşan 3 bin 437 cilt belge yer alırken, kayıtların toplam ağırlığının 7,7 tonu bulduğu belirtildi.

7,7 TON AĞIRLIĞINDA, 3700'DEN FAZLA CİLT Kar amacı gütmeyen Birincil Gerçekler Enstitüsü tarafından düzenlenen sergide yaklaşık 3,5 milyon sayfadan oluşan 3 bin 700’den fazla cilt ve yaklaşık 7,7 ton ağırlığındaki belgelerden oluşuyor.

İki katlı galeri alanını dolduran belgeler, Epstein hakkındaki soruşturma ve dava süreçlerine ilişkin kamuoyuna açıklanan kayıtları içeriyor. 3,5 MİLYONDAN FAZLA SAYFA YAYIMLANDI ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Kasım’da imzaladığı şeffaflık yasası kapsamında Adalet Bakanlığı bugüne kadar 3,5 milyondan fazla sayfa yayımladı. Ancak mağdurlar ve bazı milletvekilleri, açıklanan belgelerin eksik olduğunu savunuyor.

2008 yılında Florida’da reşit olmayan bir kızdan fuhuş talep etmek suçundan hüküm giyen Epstein, 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yeniden yargılanmayı beklerken 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Kamuoyuna açıklanan dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, oyuncu Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi isimlerin yer aldığı belirtilmişti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.



