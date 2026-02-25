AK Partili 25 belediye, ramazan ayı dolayısıyla Türkiye’nin yanı sıra Balkanlar, Suriye, Gazze ve Gürcistan’da da kapsamlı iftar organizasyonları gerçekleştiriyor.

EMRAH ÖZCAN - Programda her gün binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor. İhtiyaç sahiplerinin temel gıda ihtiyaçlarının da karşılandığı organizasyonlarda, ramazanın manevi atmosferi bölge halkıyla birlikte yaşanıyor.

Organizasyonda birçok büyükşehir ve ilçe belediyesi Balkanlarda; Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ’da iftar organizasyonları gerçekleştiriyor. Suriye’de ise Şam, Halep, Humus, Hama, Rakka, Tartus, Lazkiye, Deyrizor, Haseke, Dera, İdlib ve Afrin gibi şehirlerde iftar sofraları kuruluyor.

Gazze’de de Ramazan boyunca iftar programları düzenleniyor. Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, “AK Partili belediyeler olarak Türkiye’nin dört bir yanında kurduğumuz sofraları gönül coğrafyamıza da taşıyoruz. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu tüm kardeşlerimizle birlikte yaşatmak için bir seferberlik başlattık. Özellikle İsrail tarafından sistemli bir soykırıma maruz bırakılan mazlumlar diyarı Gazze’de, bayrama kadar iftar sofraları kuruyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın talimatlarıyla hazırlayacağımız bu gönül sofraları, kardeşlik köprümüzün en güçlü temellerini oluşturacak” dedi.

Ramazan ayı boyunca sürecek programlarla hem Türkiye içinde hem de kriz bölgelerinde geniş çaplı bir dayanışma ağı oluşturulması hedefleniyor.

