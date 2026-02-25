CHP’de 38. Olağan Kurultay’la ilgili ceza davasının İBB yolsuzluk davası ile birleştirilmesi talebinin ardından gözler istinaftaki mutlak butlan davasına çevrildi. Üst derece mahkemenin vereceği karar beklenirken, CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun izleyeceği yol haritası da belli oldu.

BERAT TEMİZ - Kılıçdaroğlu’nun üç adımlı bir strateji izleyeceği, mahkemeden mutlak butlan veya çağrı heyeti kararı çıkması durumunda görevi kabul edeceği öğrenildi.

Eski CHP liderine yakın isimler, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin şaibelerden uzaklaşması, yolsuzluk ve rüşvet iddialarından arınmasını istediğini, partisinden gelecek tepkilere rağmen dik duracağını söyledi. Eski genel başkanın tepkilerin kısa süreli olacağı ve ilk haftadan sonra yatışacağını düşündüğünü aktaran kaynaklar, eski CHP liderinin eleştirilere karşılık vermeyeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, CHP’yi böyle temizleyecek! Eski liderin yol haritası belli oldu

KURULTAYA GİDECEK

Kılıçdaroğlu’nun atacağı adımlardan birinin de belediyelere yönelik ‘kirlilik operasyonu’ olduğu öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkında rüşvet ve yolsuzluk gibi çeşitli iddialar bulunan isimlere “Yargı önünde aklanıp gelin” diyeceği belirtildi. Bu kapsamda yargılamaları devam eden ve başlayacak olan Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere belediye başkanlarının geçici olarak üyelikten çıkarılabileceği de öne sürülüyor.

Öte yandan, eski CHP liderinin partide ve teşkilatlarda da disiplin süreçlerini işleteceği ve ihraçlar yapacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun göreve geldikten sonra partiyi hemen kurultaya götürmeyeceği, mahalle kongrelerinden başlayarak ilçe ve il kongreleriyle zamana yayılan bir kurultay süreci işleteceği de belirtiliyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara’da süren CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili ceza davasının İBB davası ile birleştirilmesine muvafakat vermedi.

DOKUNULMAZLIK DOSYALARI MECLİS’TE! ÖZGÜR ÖZEL DE VAR

TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’ye ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a havale edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası