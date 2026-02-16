HABER MERKEZİ
CHP'de 'mutlak butlan'ın ayak sesleri! "Kılıçdaroğlu geri geliyor" iddiası
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Davaya ilişkin kulis bilgilerini aktaran TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, mahkemenin 'bayramdan sonra mutlak butlan' kararı vereceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri geleceğini ifade etti. Atik "İstinaf, Kılıçdaroğlu’nun listesini istedi. CHP'ye çağrı heyeti atanabilir" sözlerini kullandı.
CHP'nin 2023 yılındaki Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayına ilişkin açılan davada, mutlak butlan kararı çıkabileceği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönebileceği iddia ediliyor.
- TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP'ye mutlak butlan geleceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri döneceğini belirtti.
- Atik, istinafın Kılıçdaroğlu'nun listesini istediğini ve bayramdan sonra mutlak butlan kararının çıkacağını vurguladı.
- Atik'e göre, CHP'ye bir çağrı heyeti atanabilir.
- Atik, bayramdan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olacağını ve Kılıçdaroğlu'nun yargılamalarla ilgili tavrının net olduğunu söyledi.
CHP'de 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultaya ilişkin açılan davada gözler karara çevrildi.
"MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKACAK"
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuya ilişkin "CHP'ye mutlak butlan gelecek. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor" açıklamasında bulundu.
"LİSTE TALEP EDİLDİ"
Atik, bayramdan sonra mutlak butlan kararının çıkacağını vurgulayarak "İstinaf, Kılıçdaroğlu’nun listesini istedi. CHP'ye çağrı heyeti atanabilir" dedi.
Fatih Atik "Bayramdan sonra Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olacak. Kılıçdaroğlu'nun yargılamalarla ilgili tavrı net" şeklinde konuştu.
