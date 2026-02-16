Karaman TOKİ kura sonuçları canlı yayında açıklanıyor! Karaman’da TOKİ kapsamında yapılan sosyal konut kura çekimlerinin başlaması ile hak sahipliği bilgileri de sorgulanmaya başladı. 16 Şubat Pazartesi günü saat 15.00'de başlayan kura çekiminin ardından gözler sonuçlara çevrildi. İşte, TOKİ Karaman kura sonucu sorgulama ekranı ve asil yedek isim listesi...

Karaman TOKİ kura sonuçları açıklanmaya başlarken TOKİ’nin Karaman’da kura çekimi yapılacak projeleri ve konut sayıları da belli oldu. Kura çekimi 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 15.00’te Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda başladı. İşte, TOKİ Karaman kura sonucu sorgulama ekranı ve asil yedek isim listesi...

KARAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Karaman TOKİ kura sonuçları açıklanmaya başladı. Kuranın başlamasının ardından başvuru sahipleri sonuçların açıklanacağı sorgulama ekranına yöneldi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura işlemleriyle beraber hak sahipliği bilgileri resmi kanallar üzerinden erişime açılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ’nin yayımladığı sonuç ekranı üzerinden kura durumlarını kontrol edebiliyor.

Karaman TOKİ kura sonucu aynı zamanda Youtube canlı yayını ile de açıklanıyor. Kura çekimi canlı yayında noter huzurunda çekilirken isim listesi ve TC kimlik numaralarının 4 hanesi ekrana veriliyor. Hak sahibi adayları canlı yayın üzerinden kura sonucunu öğrenebiliyor.

KARAMAN TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Karaman TOKİ çekilişi kapsamında konut sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek adayların isim listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Vatandaşlar TOKİ’nin sitesinde yer alan kura sonuçları bölümüne giriş yaparak il, ilçe ve proje bilgilerini seçip tam isim listelerine ulaşabiliyor.

Noter onay süreci bitince aynı bilgiler e-Devlet sistemine de yükleniyor. Başvuru sahipleri e-Devlet’e giriş yaparak “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranı üzerinden konut tipi, ilçe bilgisi ve asil ya da yedek olma durumlarını detaylı şekilde görüntüleyebiliyor. Aynı zamanda TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden de kura sonucu öğrenilebiliyor.

KARAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

KARAMAN TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 KARAMAN MERKEZ KARAMAN MERKEZ 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1000 EMLAK KATILIM BANKASI 16.02.2026 15:00 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu 2 KARAMAN MERKEZ KARAMAN MERKEZ AKÇAŞEHİR 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 30 ZİRAAT BANKASI 16.02.2026 15:00 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu 3 KARAMAN MERKEZ KARAMAN MERKEZ SUDURAĞI 142/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 142 HALK BANKASI 16.02.2026 15:00 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu 4 KARAMAN AYRANCI KARAMAN AYRANCI 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 ZİRAAT BANKASI 16.02.2026 15:00 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu 5 KARAMAN BAŞYAYLA KARAMAN BAŞYAYLA 20/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 20 ZİRAAT BANKASI 16.02.2026 15:00 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu 6 KARAMAN ERMENEK KARAMAN ERMENEK 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 HALK BANKASI 16.02.2026 15:00 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu 7 KARAMAN ERMENEK KARAMAN ERMENEK GÜNEYYURT 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 HALK BANKASI 16.02.2026 15:00 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu 8 KARAMAN SARIVELİLER KARAMAN SARIVELİLER 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 HALK BANKASI 16.02.2026 15:00 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu 9 KARAMAN SARIVELİLER KARAMAN SARIVELİLER GÖKTEPE 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 70 HALK BANKASI 16.02.2026 15:00 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu

