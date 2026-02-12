Bolu TOKİ kura sonucu canlı yayında belli oluyor! Bolu’da TOKİ’nin 500 bin sosyal konut programı kapsamında hayata geçirilecek projeler için kura heyecanı bugün başladı. Başvuru yapan binlerce vatandaş, noter gözetiminde yapılan çekilişin ardından asil ve yedek hak sahiplerinin kimler olduğunu öğrenmek için sonuç ekranını araştırıyor. İşte, TOKİ Bolu kura çekimi isim listesi sorgulama ekranı...

Bolu’da 12 Şubat 2026 saat 11.00’de Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda başlayan kura çekimi, il genelinde birden fazla ilçeyi kapsıyor. Çekiliş kapsamında Bolu Merkez’de 1200 konutluk proje için kura yapılırken diğer ilçelerde de yüzlerce konut bir bir sahiplerine kavuşuyor. İşte, TOKİ Bolu kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...

Bolu TOKİ kura sonuçları! TOKİ Bolu kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı

BOLU TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Bolu’da TOKİ’nin 500 bin sosyal konut programı kapsamında yapılan kura çekimiyle birlikte sonuçlara ilişkin araştırmalar hız kazandı. Kura çekimi noter gözetiminde gerçekleştirilirken, asil ve yedek hak sahiplerinin isimleri noter işlemleri tamamlandıktan sonra sonuç sistemine yansıyor.

Bolu TOKİ kura sonuçları! TOKİ Bolu kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı

Süreç kesinleştiğinde Bolu TOKİ kura sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Kura çekimini canlı yayın üzerinden takip eden vatandaşlar isimleri anlık olarak izleyebilirken, sonuçların sorgulama ekranına düşme süresi noter onayının tamamlanmasına göre değişiyor.

BOLU TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI.

Bolu TOKİ kura sonuçları! TOKİ Bolu kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı

BOLU TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bolu TOKİ kurası tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listeleri TOKİ tarafından ilan ediliyor. Noter süreci sona erdiğinde aynı bilgiler e-Devlet üzerinden de sorgulanabilir hale geliyor.

Bolu TOKİ kura sonuçları! TOKİ Bolu kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı

Başvuru yapan vatandaşlar e-Devlet’te yer alan “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” sayfasına giriş yaparak isimlerinin asil ya da yedek listede bulunup bulunmadığını kontrol edebiliyor. Ev sahibi adayları kura çekiminin canlı yayın kaydı üzerinden de isimler tek tek takip edilebiliyor.

BOLU TOKİ KURA SONUCU CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bolu TOKİ kura sonuçları! TOKİ Bolu kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı

BOLU TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 BOLU MERKEZ BOLU MERKEZ 1200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1200 HALK BANKASI 12.02.2026 11:00 BOLU BİLİM SANAT MERKEZİ KONFERANS SALONU 2 BOLU DÖRTDİVAN BOLU DÖRTDİVAN 125/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 125 ZİRAAT BANKASI 12.02.2026 11:00 BOLU BİLİM SANAT MERKEZİ KONFERANS SALONU 3 BOLU GEREDE BOLU GEREDE 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250 ZİRAAT BANKASI 12.02.2026 11:00 BOLU BİLİM SANAT MERKEZİ KONFERANS SALONU 4 BOLU KIBRISCIK BOLU KIBRISCIK 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 12.02.2026 11:00 BOLU BİLİM SANAT MERKEZİ KONFERANS SALONU 5 BOLU MENGEN BOLU MENGEN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 12.02.2026 11:00 BOLU BİLİM SANAT MERKEZİ KONFERANS SALONU 6 BOLU MUDURNU BOLU MUDURNU TAŞKESTİ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 12.02.2026 11:00 BOLU BİLİM SANAT MERKEZİ KONFERANS SALONU 7 BOLU YENİÇAĞA BOLU YENİÇAĞA 125/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 125 ZİRAAT BANKASI 12.02.2026 11:00 BOLU BİLİM SANAT MERKEZİ KONFERANS SALONU

Haberle İlgili Daha Fazlası