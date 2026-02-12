Star TV’nin yeni sezon yapımı Sevdiğim Sensin’in çekim yerleri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hikayesiyle dikkat çeken Sevdiğim Sensin dizisi nerede çekiliyor merak konusu oldu. Dizi, 12 Şubat Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor.

Ay Yapım imzası taşıyan ve 12 Şubat Perşembe akşamı ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sevdiğim Sensin, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle gündeme geldi. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizinin çekim yerleri özellikle sosyal medyada yoğun şekilde araştırılıyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevdiğim Sensin dizisinin hikayesi Ağrı’da başlayacak ve İstanbul’da devam edecek. İlk bölümlerin önemli bir kısmı Ağrı’da çekildi. Özellikle askerlik sahneleri ve Dicle'nin köydeki hayatı aktarılacak. Dizinin ilk bölümünden sonra ise çekimler İstanbul’a taşınıyor. Varlıklı bir ailenin oğlu olan Erkan’ın İstanbul’daki hayatını konu alan sahneler, şehrin hem tarihi hem de modern semtlerinde çekiliyor.

SEVDİĞİM SENSİN AĞRI'NIN NERESİNDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin Ağrı çekimlerinin il merkezi ve çevre köylerde yapıldığı belirtiliyor. Özellikle nerede çekildiğine dair bir bilgi paylaşılmadı. Ancak paylaşılan set görüntülerinde, özellikle köy meydanı ve taş evlerin bulunduğu alanlarda çekim yapıldığı dikkat çekti.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ ÇEKİM YERLERİ

Dizi, Ağrı’dan İstanbul’a uzanan bir hikayeyi konu alıyor. Ağrı’daki çekimler daha çok Erkan'ın askerlik hayatını ve Dicle'nin köy yaşantısını anlatacak. Ay Yapım imzalı projede yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait.

