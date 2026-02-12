Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi okul bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldüren sanık E.A.'nın (15) yeniden yargılandığı davada cezası 19 yıla düşürüldü. Kararın açıklanmasının ardından Coni ailesi adliye önünde sinir krizi geçirdi.

Çavuşbey Mahallesi'ndeki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 5 Nisan 2025'te meydana gelen olayda, Gülden Coni 30 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Sanık E.A., 26 Eylül 2025'te "çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan herhangi bir indirim uygulanmaksızın 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

KATİLE İNDİRİM YAPILDI

Ailesinin itirazı üzerine Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü bozarak yeniden yargılama kararı vermişti. Yeniden görülen davada mahkeme heyeti, daha önce 20 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın cezasını bu kez bir yıl indirerek 19 yıl hapis cezasına hükmetti.

15 yaşındaki Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldüren katile indirim yapıldı!

GÜLDEN'İN AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kararın açıklanmasının ardından Coni ailesi adliye önünde sinir krizi geçirdi. Gülden’in ablası Nurhan Alüzrek, kardeşinin kanının yerde kaldığını ve acılarının daha da büyüdüğünü söyledi.

15 yaşındaki Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldüren katile indirim yapıldı!

YASEMİN MİNGUZZİ DE DESTEK İÇİN ORADAYDI

Anne Zehra Coni de büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve Türk Ceza Kanunu’nda düzenlemeye gidilerek cezaların artırılması çağrısında bulundu. İstanbul’da 14 bıçak darbesiyle öldürülen Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi de destek için bugün Edirne Adliyesi’ndeydi. Minguzzi, bu cezaların kabul edilebilir olmadığını ve artırılmasını söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası