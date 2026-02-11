Ege’de Türkiye’ye yaklaşık 200 metre mesafedeki Yunanistan’a bağlı Syros Adası, sıra dışı bir gönüllülük programıyla ilgi odağı oldu. Ada, dünyanın dört bir yanından gelecek gönüllülere ücretsiz konaklama imkanı sağlıyor. Ancak bir şartları var.

BEŞ GÜN... Ada yönetimi ve yerel barınak tarafından yürütülen program kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek gönüllülere ücretsiz konaklama imkanı sunuluyor. Ancak bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin belirli görevleri yerine getirmesi gerekiyor. 1990’lı yıllardan bu yana faaliyet gösteren "Syros Cats" adlı barınak, uzun süreli gönüllüler arıyor. En az bir ay adada kalabilecek, sağlıklı kişilerin başvurabileceği programda gönüllüler haftada beş gün, günde beş saat görev yapıyor. Karşılığında ise ücretsiz konaklama, elektrik, su ve kahvaltı imkanı sağlanıyor.

YAPILACAK GÖREVLER Program kapsamında temizlik, hayvanların beslenmesi, genç kurtarılan kedilerin sosyalleştirilmesi ve sahiplendirme sürecine hazırlanması gibi görevler bulunuyor. “Kedi yavrularını kucaklama” da görevler arasında yer alıyor. Barınak, sokak hayvanlarının sayısını kontrol etmek için kısırlaştırma çalışmaları yürütüyor, sağlık takibi yapıyor ve veteriner desteği sağlıyor.



SEYAHAT MASRAFI GÖNÜLLÜYE AİT Gönüllüler konaklama ve bazı temel ihtiyaçlar karşılığında görev yaparken, seyahat masraflarını ve bazı kişisel harcamalarını kendileri karşılıyor. Yaz dönemi başvurularının kapandığı, yeni dönem için başvuru sürecinin sonbaharda yeniden açılacağı aktarıldı.

TÜRKİYE'YE NE KADAR YAKIN? Syros Adası’nın Türkiye’ye uzaklığı, bulunduğunuz şehre göre değişiyor. Yaklaşık mesafeler ise şöyle: İzmir’e yaklaşık 250–300 kilometre

Çeşme’ye yaklaşık 220–250 kilometre

Bodrum’a yaklaşık 200–230 kilometre

İstanbul’a yaklaşık 500 kilometre Özellikle Bodrum ve Çeşme hattına görece daha yakın konumda bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası