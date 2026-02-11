Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’nın 11 Şubat 2026 tarihli bölümünde günün kazananı ve çeyrek altını alan isim merak konusu oldu. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonrası oluşan tablo izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Hafta içi her gün Gelinim Mutfakta ile izleyici karşısına çıkan Aslı Hünel, 11 Şubat Çarşamba günü de gelinler arasındaki rekabeti ekranlara taşıdı. Günün menüsü, verilen puanlar ve çeyrek altını kazanan yarışmacı sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

11 Şubat 2026 tarihli bölümde gelinler, günün menüsünü en iyi şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalıştı. Program formatı gereği hem kayınvalidelerin puanlar sonucunda günün birincisi belirleniyor. En yüksek puanı alan gelin, çeyrek altının sahibi oluyor. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

11 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

11 Şubat Çarşamba günü verilen puanlar sonrası oluşan tablo, haftalık toplam sıralamayı şekillendirmeye başladı. Günün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altını kazanıyor.

11 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ŞANLIURFA AĞZI AÇIK TARİFİ

Hamuru için:

3 su bardağı yumurta

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı yoğurt

İç harcı için:

200 gram dana kıyma

yarım kuru soğan

1 diş sarımsak

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

domates salçası

1 çay kaşığı pul biber

yarım çay kaşığı karabiber

yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Kıymaya pul biber, yenibahar, karabiber, salça ve kıyılan soğan eklenir, yoğrulur.

Un,su, yoğurt ve zeytinyağından yoğrulan hamur tepsi büyüklüğünde açılır.

Bir çaydanlık kapağı ya da kesme kalıbıyla düzgün yuvarlaklar çıkarılır.

Hamurların ortasına ceviz büyüklüğünde alınan kıyma yayılır.

Hamurun kenarları tırnak tırnak kıvrılır. Isınmaya başlayan sıvı yağa ilk önce kıymalı yüzü gelecek şekilde atılarak kızartılır. Arada ters yüz edilir.

Kızaran ağzı açıklar kağıt havluya alınır, ardından yayvan bir tabağa dizilerek servis edilir.

