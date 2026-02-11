“Poyraz Karayel” dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle hafızalara kazınan ve rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Kanbolat Görkem Arslan’ın vefatının ardından sanat dünyası hüzne boğuldu. Oyuncunun yakın dostları, taziye ziyaretinde bulunmak üzere Arslan’ın evine akın etti. Ziyaret sırasında oyuncu Deniz Çakır’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken Selim Bayraktar, Saygın Soysal ve Mehmet Ali Nuroğlu da acılı aileyi yalnız bırakmadı.

45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan, Beyoğlu’ndaki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Dün gece saatlerinde rahatsızlanan oyuncu için adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Arslan’ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kanbolat Görkem Arslan’ın ölümü hüzne boğdu! Dostları taziye için akın etti

DOSTLARI TAZİYE İÇİN EVİNE GELDİ

Ünlü oyuncunun ani ölümü sanat camiasında derin üzüntüye neden olurken, dostları ve meslektaşları taziye ziyaretleriyle aileye destek oldu. Deniz Çakır, Selim Bayraktar, Saygın Soysal ve Mehmet Ali Nuroğlu, gibi isimler gelen oyuncular arasında yer aldı. Deniz Çakır’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Kanbolat Görkem Arslan’ın ölümü hüzne boğdu! Dostları taziye için akın etti

BİRÇOK DİZİDE ROL ALMIŞTI

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan Arslan, profesyonel oyunculuk kariyerine 2004 yılında yayımlanan "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı. Ünlü oyuncu, 1998'den bu yana tiyatro sahnelerinde aktif olarak yer aldı.

Kanbolat Görkem Arslan’ın ölümü hüzne boğdu! Dostları taziye için akın etti

Son dönemde ise tarihi dizilerdeki performansıyla dikkati çeken Arslan, "Kuruluş Osman"da Saru Batu Savcı, "Destan"da Saltuk Beg ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"de Gümüştekin karakterlerine hayat vermişti.

