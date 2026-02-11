Türk futbolunun en tecrübeli isimlerinden Yılmaz Vural, Suudi Arabistan'dan teklif aldığını açıkladı. TFF 1'inci Lig takımlarından Sarıyer'in başında tek galibiyet alan 73 yaşındaki teknik direktör, "Olma olasılığı var" dedi. Vural, 39 yıllık teknik direktörlük 32 farklı takımda görev yaptı.

TFF 1'inci Lig ekibi Sarıyer'deki görevi sadece 4 hafta (17 Eylül 2025-14 Ekim 2025) süren Yılmaz Vural, 3 yenilgi ve 1 galibiyet aldığı İstanbul ekibindeki görevinden ayrılmasından aylar sonra sessizliğini bozdu. Deneyimli teknik adam, kariyerine Suudi Arabistan Pro Lig'de devam edebilir.

Yılmaz Vural

"RİCA ETTİLER, TEKLİFİN DETAYINI VEREMEM"

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Yılmaz Vural, "En son bir Suudi Arabistan Ligi'nden bir takımla görüşmemiz oldu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Teklifin detaylarını çok fazla açıklamam doğru olmaz çünkü rica ettiler. Teklif neticesinde sıcak bakıyorlar, bizi biliyorlar. Yani olma olasılığı var" ifadelerini kullandı.

Kariyerine 1987'de Malatyaspor'da yardımcı antrenör olarak adım atan Yılmaz Vural, 39 yılda 32 farklı takım çalıştırdı.

"MERAK EDER İNSAN SORAR"

39 yıldır teknik direktörlük yapan Yılmaz Vural, "73 yaşındayım. Tüm liglerde çalıştım. Merak eder insan sorar; nedir bizim yapmadığımız? 'Bu adamla bir konuşalım' diyen yok" sözlerini sarf etti.

