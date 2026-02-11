Sümeyye Aydoğan kimdir, hangi dizilerde oynadı? Yeraltı dizisinde Sultan'ı oynuyor
Yeraltı dizisinde Sultan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sümeyye Aydoğan’ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Genç oyuncunun oynadığı diziler ve sinema projeleri araştırılıyor. Peki, Sümeyye Aydoğan kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
Son dönemde Yeraltı dizisinde Sultan karakterini oynayan Sümeyye Aydoğan, televizyon ve dijital projelerdeki performansıyla adından söz ettiriyor. Daha önce Duy Beni, Taçsız Prenses ve Gaddar gibi yapımlarda rol alan Aydoğan’ın kariyer yolculuğu yeniden gündemde.
SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?
Sümeyye Aydoğan, 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ailesi aslen Arnavut kökenli olsa da Aydın ve Edirne'de büyüdü. Genç yaşta oyunculuğa adım atan Aydoğan, kısa sürede dikkat çeken performanslarıyla televizyon dünyasında kendine yer buldu.
Kariyerine 2020 yılında “Aile Hükümeti” filmiyle başlayan Aydoğan, 2021 yılında “Kahraman Babam” dizisiyle televizyon ekranlarına geçti. Aynı yıl “Sadakatsiz” dizisinde Ceren karakterini ve “Geçen Yaz” filminde Oya karakterini canlandırarak farklı projelerde yer aldı. 2022 yılında “Duy Beni” dizisindeki Melisa rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı. Son olarak Gaddar dizisinde Çağatay Ulusoy'la başrolü paylaştı ve Aydan karakterini canlandırdı.
SÜMEYYE AYDOĞAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Diziler:
Kahraman Babam - 2021
Sadakatsiz - 2021-2022
Duy Beni - 2022
Taçsız Prenses - 2023
Dönence - 2023
Gaddar - 2024
Sustalı Ceylan - 2025
Yeraltı - 2026-günümüz
Filmler
Aile Hükümeti - 2020
Hatıran Yeter - 2024
Son Sefer - 2025
İnternet Dizileri / Dijital Projeler
Geçen Yaz - 2021
Akif - 2023
Magarsus - 2023
Usta - yakında
İki De Bir - yakında