Yeraltı dizisinin setinde iddialara göre büyük bir gerilim yaşandı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olayda, başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş’ın partner olarak Sümeyye Aydoğan’ı seçmesi sonrası Devrim Özkan’ın kuliste sinirlerine hakim olamadığı ve masadaki eşyaları fırlatarak seti terk ettiği öne sürüldü.

Yeraltı dizisinin henüz 3. bölümü ekrana gelmeye hazırlanırken, set arkası kulislerde iki kadın oyuncu arasında gerilim yaşandığı konuşulmaya başlandı.

PARTNER TERCİHİ SETİ KARIŞTIRDI

İddialara göre, Deniz Can Aktaş’a partner olarak kimi görmek istediği soruldu ve cevap olarak Sümeyye Aydoğan’ı seçtiği öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayın ardından sosyal medyada gündem olan bu gelişme hakkında dizi ekibinden veya oyunculardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kulislerde konuşulan iddiaların gerçek olup olmadığı ise merak konusu… Öte yandan, Devrim Özkan’ın Deniz Can Aktaş ile olan sosyal medya fotoğrafını kaldırması da dikkatlerden kaçmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası