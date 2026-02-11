Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Suriye’den Libya’ya ve Somali’ye uzanan artan etkisi hakkında konuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, düzenlenen jeopolitik konferansta yaptığı konuşmada Türkiye’nin bölgesel gücü hakkında konuştu.

Dendias, Türkiye’nin Suriye’den Libya’ya ve Somali’ye kadar uzanan güç projeksiyonunun yeni zorluklar ortaya çıkardığını dile getirdi.

Küresel ölçekte yaşanan "akışkanlık" dönemine işaret eden Dendias, Yunanistan’ın yalnızca silah sistemleri satın alarak güvenliğini sağlayamayacağını söyledi.

"Silahlı Kuvvetler, sadece silah sistemlerinin bir araya gelmesinden, bilgileri algılayabilen, işleyebilen ve kullanabilen bütünsel bir caydırıcılık sistemine dönüşüyor." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Suriye, Libya ve Somali’deki askeri ve siyasi varlığına işaret eden Dendias, Atina’nın buna karşı stratejisinin dışlama değil, "kurallar çerçevesi oluşturmak" olduğunu aktardı.

“ACHİLLES' SHİELD” VE 2030 GÜNDEMİ

Dendias, “2030 Gündemi” başlığı altında Yunanistan’ın savunma vizyonunu anlattı. Kara, deniz, hava, siber uzay ve uzay olmak üzere beş alanı kapsayan çok katmanlı savunma yaklaşımını "Achilles' Shield" olarak görüldüğünü söyledi.

Belharra fırkateynleri ve F-35 savaş uçaklarının önemli olduğunu söyleyen Dendias, asıl hedefin bütüncül bir savunma ekosistemi kurmak olduğunu belirtti.

Savunma harcamalarının ekonomik etkisine de değinen Dendias, gelecekteki silahlanma programlarında Yunanistan’ın en az yüzde 25 oranında yer almasını hedeflediklerini duyurdu.

ABD, FRANSA, İSRAİL VE HİNDİSTAN VURGUSU

Dendias, Avrupa’nın uzun yıllar ABD’nin stratejik şemsiyesine güvendiğini belirterek Ortak Savunma Politikası’nın güçlendirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Yunanistan’ın ABD, Fransa, İsrail ve Hindistan ile stratejik ittifaklarını güçlendirmeyi sürdüreceğini ileri sürdü.

Konuşmasının sonunda, "2030 Gündemi ile tarihimizin en yenilikçi ve güçlü Silahlı Kuvvetlerini oluşturuyoruz — kimseyi tehdit etmek için değil, gelecek nesillere aktarmakla yükümlü olduğumuz hakları ve toprakları savunmak için." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası