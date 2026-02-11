Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'ya geldi

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’i taşıyan uçak, yerel saatle 15.20’den kısa süre önce Ankara’ya indi.

Miçotakis havalimanında Türk yetkililer tarafından karşılandı ve resmi heyetle tokalaştı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da

Karşılamanın ardından Yunan lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçmek üzere aracına bindi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankarada

ERDOĞAN–MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in görüşmesi yerel saatle 16.15’te yapılacak.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis de katılacak. İki liderin diplomatik danışmanları da görüşmede hazır bulunacak.

Görüşmede Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası başlıkların ele alınması bekleniyor.

YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANACAK

İkili temasın ardından Türkiye–Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin toplanması planlanıyor. Zirve sonrasında iki liderin Türkiye saatiyle 18.00’de basın açıklaması yapması öngörülüyor.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Miçotakis ve Yunan heyeti onuruna akşam yemeği vereceği aktarıldı. Yemeğe Ekümenik Patrik Bartholomeos’un da davetli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıntılar geliyor...

