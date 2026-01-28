Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Berna Aruz’un kaleme aldığı Yeraltı dizisi ekran macerasına başlıyor. Tanıtımlarıyla dikkat çeken dizinin kadrosu ve karakterleri şimdiden merak konusu oldu. Peki, Yeraltı dizisi oyuncuları kimler?

Tanıtımlarıyla günlerdir adından söz ettiren Yeraltı dizisi, 28 Ocak Çarşamba günü ekran macerasına başlayacak. Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşacak olan Yeraltı dizisinin kadrosu ve karakterleri duyurulmuştu. İşte Yeraltı dizisinin kadrosu ve konusuyla ilgili paylaşılan ilk bilgiler...

YERALTI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER? Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan’ın başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisinin kadrosuda; Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak gibi birbirinden güçlü isimler de yer alıyor. Dizinin başrollerinin bir arada görüldüğü ilk kare, projenin heyecanını ve oyuncular arasındaki uyumu yansıtırken, ekran yolculuğu öncesi merakı artırıyor.

AŞKIN “YERALTI”NDA BAŞLAYAN HİKÂYESİ “Yeraltı”, merkezine yalnızca gerilimi değil, sürükleyici bir aşk hikâyesini alan güçlü bir dram. Ailesinin katilini öldürerek intikamını alan Haydar Ali (Deniz Can Aktaş), cezaevine düştüğünde kendini Türkiye’nin en tehlikeli yeraltı kartellerinden birinin ortasında bulur. Ancak asıl ölümcül yüzleşme üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda başlar: Haydar Ali’nin hâlâ unutamadığı kadın, artık onun en yakınındaki adamın karısıdır. .

Dizi; tutkulu bir aşkı, kaderin insanı en beklenmedik anda nasıl sınadığını ve kalbin en karanlık yerde bile yolunu bulduğunu çarpıcı bir dille anlatacak.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşanan olaylar zinciri, Sinan Sardoğan'ı parmaklıkların ardına gönderdi

Haberle İlgili Daha Fazlası