"İrtikap" suçlamasıyla tutuklanarak Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'a, belediyede çalışan Öznur Ç. ile yazışmaları öne sürerek 20 milyon TL, otomobil ve oto yıkama tesisi karşılığında şantaj yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Yazışmalarda Özcan'ın "Çok özledim" gibi ifadeler yazdığı görüldü.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, irtikap suçlamasıyla tutuklunarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ile belediye çalışanı Öznur Ç. arasında yaşandığı iddia edilen yasak ilişkiye ilişkin detaylar yer aldı.

KADINA ŞANTAJ YAPTIĞI İDDİASI

İddianamede, Özcan’ın söz konusu ilişki nedeniyle şantaj mağduru olduğu iddia edilirken, aynı dosya kapsamında Öznur Ç.’ye yönelik şantaj suçlamasıyla da yargılanmasının istendiği öğrenildi. İddinamede, Tanju Özcan hakkında ‘şantaj’ suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve seçme-seçilme gibi belli haklardan yoksun bırakılmalarını talep etti.

20 MİLYON LİRA VE OTOMOBİL İSTEMİŞLER

İddianameye göre olaylar zinciri, şüpheli Mehmet Eren Akgüney’in, eski kız arkadaşı olan belediye çalışanı Öznur Ç.'nin telefonunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile olan cinsel içerikli yazışmaları görmesiyle başladı. Akgüney'in, Özcan’ı arayarak "Tanju elime düştün, yazışmaların elime geçti, bunun ceremesini çekeceksin" diyerek şantajda bulunduğu iddia edildi. Soruşturma dosyasında, olayın kapatılması için Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve CHP Bolu Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hüseyin Ekrem Serin'in aracı olduğu öne sürüldü.

Şüphelilerin, Başkan Özcan’ın Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız ile görüşerek; kayıtların basına ve siyasi rakiplere verilmemesi karşılığında Akgüney adına 20 milyon TL para, bir otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettikleri belirtildi.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN ATLADI

İddianamenin bir diğer detayı ise şüpheli Mehmet Eren Akgüney’in mağdur Öznur Ç.'ye yönelik eylemleri oldu. Akgüney'in, kiralık bir araçla gezdirdiği genç kadının telefonunu zorla alarak Başkan Özcan'dan gelen mesajların fotoğraflarını kendi telefonuyla çektiği; ardından "Seni öldürmeye götüreceğim" diyerek tehdit ettiği kaydedildi. Korkuya kapılan Öznur Ç.'nin seyir halindeki araçtan iki kez atlayarak kurtulmaya çalıştığı ifade edildi. Savcılık, Akgüney hakkında şantajın yanı sıra 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Tehdit' suçlarından da ceza istedi.

CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADIĞI İDDİASI

Dosyada mağdur olarak yer alan Öznur Ç.'nin ifadeleri, Tanju Özcan'ı da 'şüpheli' konumuna düşürdü. İddianamede, Özcan'ın, Öznur Ç. hakkında belediye çağrı merkezine yapılan asılsız bir "kürtaj" ihbarının ses kaydını makam odasında genç kadına dinlettiği öne sürüldü. Özcan'ın, "Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin" diyerek kadını şantaj yoluyla Narven Termal Otel'de cinsel birlikteliğe zorladığı iddia edildi. Savcılık, dosyaya giren mesajlaşma dökümleri ve çağrı merkezi ihbar kayıtlarının mağdur kadının beyanlarını doğruladığını vurguladı.

ÖZCAN, İDDİALARI REDDETTİ

Savcılık ifadelerinde Tanju Özcan, şantaja maruz kaldığını belirterek Akgüney, Bayrak ve Serin'den şikayetçi olurken; kadın çalışanla arasındaki şantaj ve ilişki iddialarını reddetti. Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin ise kesinlikle para veya maddi menfaat talep etmediklerini, sadece durumdan haberdar olup konuyu tarafların kendi aralarında çözmeleri gerektiğini söylediklerini savundu. Mehmet Eren Akgüney de iddiaları yalanlayarak kimseden para istemediğini ifade etti.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede Öznur Çağalı’nın telefonunda bulunan mesajlara da yer verildi. Buna göre, Çağalı ile Tanju Özcan’ın kullandığı belirtilen hat arasında WhatsApp üzerinden toplam 117 görüşme ve mesajlaşma olduğu öğrenildi. İddianamede bu yazışmaların bazı bölümleri de yer aldı.

Dosyada yer verilen mesajlardan bazıları şöyle aktarıldı:

Tanju Özcan: “Yaa, çok hoşsun.”

Öznur Çağalı: “İnan sadece senin hoşun olmak isterim.”

Tanju Özcan: “Göğüsleri de mi büyüttün.”

Bir başka mesajlaşmada ise savcılığa göre şu ifadeler geçti:

Tanju Özcan: “Özledin mi”

Öznur Çağalı: “Özledim tabi, sen özledin mi”

Tanju Özcan: “Çok”

Öznur Çağalı: “Aaaaaa başkanım benden başka kimle olabilirsiniz”

Tanju Özcan: “Hepiniz gelin.. Ben yeterim.”

Tanju Özcan: “Sadettin Saran benim abim”

Savcılık, bu mesajlaşmaların taraflar arasında duygusal birlikteliği ve Öznur Çağalı’nın iddialarını destekler nitelikte olduğunu ileri sürdü.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından ‘hazırlanan iddianamede, müşteki-şüpheli konumunda bulunan Tanju Özcan’ın ‘şantaj’ suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve seçme-seçilme gibi belli haklardan yoksun bırakılmalarını talep etti.

Şüpheli Mehmet Eren Akgüney hakkında, Tanju Özcan'a yönelik eylemleri nedeniyle 'Şantaj’, mağdur Öznur Ç.'yi araçta zorla tutarak seyir halindeki otomobilden atlamasına neden olduğu gerekçesiyle de 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Tehdit' suçlarından hapis cezası istendi. Şantaj pazarlığında aracı oldukları öne sürülen Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve CHP Bolu Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hüseyin Ekrem Serin hakkında 'müşterek fail' olarak doğrudan iştirak ettiklerini belirterek, her iki ismin de ‘şantaj' suçundan hapisle cezalandırılmasını talep edilerek Bolu 2.Sulh Ceza Hakimliği’ne iddianame sunuldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası