Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 15-17 Haziran tarihlerinde Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geleceği duyurdu.

Zaharova, "15-17 Haziran tarihlerinde Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleşecek. Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmelerin yanı sıra diğer ikili temaslar da planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Fidan'ın ziyaretinde Türkiye-Rusya ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Rusya'dan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklaması!

ANTALYA'NIN ARDINDAN MOSKOVA'DA KRİTİK ZİRVE

Nisan ayında düzenlenen 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’u Antalya'da ağırlayan ve iki ülke arasında iki yıllık diplomatik rotayı çizen "2026-2027 İstişare Eylem Planı"na imza atan Fidan, bu kez Moskova'ya giderek Rus mevkidaşıyla bir kez daha kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapacak.

Haziran ortasında gerçekleşecek bu kritik ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ve enerji iş birliğinin yanı sıra, Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren bölgesel çatışmaların durdurulması, Basra Körfezi'nde tırmanan askeri gerilim ve küresel güvenliği ilgilendiren ortak stratejik adımlar masaya yatırılacak.

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