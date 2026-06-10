2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, organizasyondaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Filenin Efeleri'nin ABD karşısında oynayacağı karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve kadro detayları voleybolseverler tarafından araştırılıyor.

Voleybolda milli heyecan yeniden başlıyor. 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında Kanada'nın Ottawa kentinde sahne alacak Filenin Efeleri, güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen milliler, ilk sınavını ABD karşısında verecek.

TÜRKİYE-ABD MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Türkiye-ABD karşılaşması, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü voleybolseverlerle buluşacak. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanacak mücadele Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak. Filenin Efeleri, organizasyona galibiyetle başlayarak hem moral kazanmayı hem de sıralamada avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Karşılaşma TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece voleybolseverler mücadeleyi hem televizyon ekranlarından hem de dijital yayın platformları üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma şifresiz olarak TRT Spor'da yayınlanacak.

Türkiye-ABD maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Efeleri Milletler Ligi (VNL)

Milletler Ligi'nin ilk haftasında Türkiye; ABD, Fransa, İtalya ve ev sahibi Kanada ile karşı karşıya gelecek. Dünyanın en güçlü voleybol ülkelerinin yer aldığı organizasyonda alınacak sonuçlar, hem dünya sıralaması hem de finaller yolunda büyük önem taşıyor.

Filenin Efeleri'nin ilk hafta maç programı şu şekilde:

10 Haziran 2026

18.00 Türkiye-ABD (TRT Spor/S Sport/S Sport Plus)

13 Haziran 2026

02.30 Türkiye-Fransa (TRT Spor/S Sport/S Sport Plus)

14 Haziran 2026 (13'ü 14'üne bağlayan gece)

02.30 Türkiye-İtalya (TRT Spor/S Sport/S Sport Plus)

14 Haziran 2026

21.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor/S Sport/S Sport Plus)

FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ (VNL) KADROSU

Filenin Efeleri'nin ilk hafta kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Ömercan Burak Karahan

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija

Orta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

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