A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste çıktı! 11 Haziran 2026 A101'e yeni neler geliyor?
A101'in 11 Haziran 2026 tarihli Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Teknoloji ürünlerinden beyaz eşyaya, yaz sezonuna özel deniz ekipmanlarından kamp ve bahçe ürünlerine kadar birçok ürün bu hafta raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.
A101'in her hafta merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemine girdi. 11 Haziran Perşembe günü satışa sunulacak ürünler arasında televizyonlar, elektrikli bisikletler, vantilatörler, şarjlı el aletleri ve yaz aylarına yönelik su sporları ekipmanları dikkat çekiyor.
65" frameless 4K UHD Google QLED tv 27.999 TL, siyah turbo cam ankastre set 14.999 TL, 8.499 TL, mekanik silindirik termosifon 65L 8.499 TL, manyetik kablosuz şarj cihazı 299 TL, araç süpürgesi 579 TL, soğuk buharlı vantilatör 3.299 TL, stantlı vantilatör 999 TL, katlanabilir elektrikli bisiklet 32.500 TL ve daha fazlası tam ürünler listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE ÇIKTI
65" Frameless 4K UHD Google QLED tv 27.999 TL
55" Frameless 4K UHD Google QLED Tv 19.499 TL
55" Frameless UHD QLED WebOS Tv 18.999 TL
50" QLED Tv 16.999 TL
Buzdolabı 24.499 TL
Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 8.499 TL
Siyah Turbo 3'lü Cam Ankastre Set 14.999 TL
Silver Çamaşır Makinesi 17.499 TL
Soğuk Buharlı Vantilatör 3.299 TL
Standlı Vantilatör 999 TL
Araç Süpürgesi 579 TL
Tost Makinesi 2.199 TL
Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 799 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65L 8.499 TL
Cam Elektrikli Cezve 499 TL
Saç Düzleştirici 599 TL
Mega Blender Set 2.499 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL
VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 32.990 TL
APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.000 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 32.500 TL
Katlanabilir Bisiklet 8.899 TL
Bahçe Trambolini 19.999 TL
Çocuklar İçin Şişme Mega Su Parkı 34.999 TL
Mirovia Pro-Sport Bot 42.999 TL
Rapid X1 Tek Kişilik Şişme Kano Seti 6.799 TL
Kürekli Şişme SUP Sörf ve Kano Seti 14.999 TL
Rapid X2 2 Kişilik Şişme Kano Seti 7.999 TL
Benzinli Çapa Makinesi 7.999 TL
Sıcak Silikon Tabancası 199 TL
Şarjlı Vidalama 1.149 TL
Lehim Havya Seti 369 TL
Kırılabilir Şarjlı Vidalama 499 TL
Çok Amaçlı Alet Seti 1.049 TL
Titreşimli Zımpara Makinesi 1.099 TL
11 HAZİRAN 2026 A101'E YENİ NELER GELİYOR?
Bluetooth Parti Hoparlörü 749 TL
Araç İçi Telefon Tutucu 149 TL
Kablosuz Optik Mouse 149 TL
Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı 299 TL
Kablosuz Klavye 349 TL
Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 499 TL
Pratik Katlanır Sehpa 299 TL
Ayna Çeşitleri 99,50 TL
Silikon Pilav Kaşığı ve Kepçe 79,50 TL
Küre Buzluk 20 TL
Çay Bardağı Taşıma Kabı 119 TL
Ahşap Saplı Silikon Spatula Seti 2'li 99,50 TL
Seramik Salata Tabağı 119 TL
Rendeli Limon Sıkacağı 79,50 TL
2 Katlı Lunch Box 149 TL
Pencere Sineklik 100*150 CM 59,50 TL
3 Tekerlekli Bisiklet 599 TL
Oyuncak Plaj Kovası 119 TL
Ayaklı Fileli Pota 379 TL
Oyuncak Balon Tabancası 159 TL
Balık Yakalama Oyunu 119 TL
Su Tabancası 119 TL
Oyuncak Bebek Havuz Seti 449 TL
Kes Boya Yapıştır 89,50 TL
Çekçek Plaj Arabası 359 TL
Etkinlik Kitabı Labirentler 35 TL
Erkek Şortlu Pijama Takımı 379 TL
Kadın Kısa Kol Düğmeli Şortlu Takım 399 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 299 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 399 TL
Tek Kişilik Yatak Alezi 299 TL
Çift Kişilik Yatak Alezi 399 TL
Yastık 179 TL
Havlulu Mutfak Önlüğü 149 TL
Kanatlı Kurutmalık 349 TL
Çamaşır Selesi 229 TL
Ütü Masası 699 TL
Çok Amaçlı Sepet 84,50 TL
Lisanslı Çocuk Deniz Simidi 169 TL
Can Yeleği 299 TL
Lisanslı Şişme Kolluk 169 TL
Dalış Maskesi, Şnorkel, Palet Seti 799 TL
Yetişkin Yüzücü Gözlüğü 169 TL
Plaj Havlusu Mandalı 2'li 34,50 TL
Silikon Burun Mandalı ve Kulak Tıkacı Seti 99,50 TL
Klasik Plaj Topu 99,50 TL
Yetişkin Dalış Maskesi 399 TL
Şişme Oyun Havuzu 829 TL
Essential Deniz Yatağı 349 TL
Fileli Yüzen Koltuk 699 TL
Hamak Deniz Yatağı 599 TL
Şeffaf Pencereli Deniz Yatağı 599 TL
Mini Sörf Şişme Binici 399 TL
El Pompası 199 TL