Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybeden Özgür Özel'in yol haritası belli oldu. 20 Temmuz'dan önce beklenen haberlerin gelmemesi durumunda Özel'i destekleyen milletvekillerinin, il-ilçe ve belediye başkanlarının CHP'den ayrılarak yeni partiye geçeceği öne sürüldü.

Mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlık görevinden alınan Özgür Özel ve ekibinin yol haritası belli oldu. Bugün Parti Meclisi (PM) toplantısında Özel'e yakın isimler acil kurultay isteğini gündeme getirecek. 111 milletvekilinin de kurultay için imza verdiği hatırlatılacak. Özel yanlılarına disiplin süreci de gündeme gelecek bir başka konu.

KURULTAY BİLMECESİ

Önümüzdeki hafta ise Özel ekibinin kurultay için delegelerden topladığı 1000’e yakın imza Genel Merkez’e sunulacak. Başvuru kabul edilmezse Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açılacak. Mahkemenin 15 gün içinde karar verebileceği ve başvuruyu kabul ederse kurultay için çağrı heyetinin gündeme geleceği belirtildi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun ekibi, mutlak butlan kararı nedeniyle mevcut delegenin hükümsüz kaldığını ve eski delegelerden imza toplanması gerektiği görüşünde. Bazı delegeler üzerinde de tedbir kararı bulunuyor.

Sözcü'de yer alan habere göre zayıf bir ihtimal olarak da PM toplantısında olağan kurultay takviminin başlatılması bulunuyor. Bu kararın alınması halinde mahalle, ilçe ve illerden başlayacak sürecin 6-7 aya yayılabileceği belirtildi. PM’deki oylamada tedbirli disipline sevk edilenler oy kullanamayacak, bu da dengeleri etkileyecek. Çünkü PM’de Özgür Özel yanlıları çoğunluğu oluşturuyor.

Özgür Özel'in yol haritası belli oldu! İşte yeni parti için son tarih

YENİ PARTİ İÇİN SON TARİH

CHP’nin mutlak butlan dosyası itirazlar nedeniyle İstinaf Mahkemesi’nde bekliyor. Dosyanın Yargıtay’a gitmesi sonrası 20 Temmuz’da başlayacak adli tatile kadar karar çıkmazsa sonuç 1 Eylül sonrasına kalacak. Tedbir kararının kaldırılması yönünde başvuru da yapılacak. Tedbir kalkarsa Özel yönetimi CHP’ye geri dönecek. Kalkmazsa CHP’de kalmak için tüm yollar tükenecek. Böyle bir durumda ise Özel’i destekleyen milletvekilleri, il-ilçe ve belediye başkanları CHP'den istifa ederek kurulacak yeni partiye geçecek.

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